Üniversitede 230 bin ‘ek’ şans rehberi

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TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar 18 Ekim Pazartesi gününe kadar tercih yapabilecek. Yaklaşık 400 bin adayı ilgilendiren ikinci ek yerleştirme için mevcut boş kontenjan sayısı 230 bin 239. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, boş kontenjan bulunan bölümleri şöyle sıraladı:

EN FAZLA BOŞLUK EŞİT AĞIRLIKTA

- 230 bin 239 boş kontenjan mevcut. Bunların 178 bin 276’sı devlet üniversitesi, 44 bin 980’i vakıf üniversitesi, 6 bin 659’u Kıbrıs üniversitelerinde. Yurtdışı üniversitelerinde de 324 boş kontenjan bulunuyor. Boş kontenjanın 40 bin 28’i açık ve uzaktan eğitim programlarına ait.

- Ek yerleştirmeler de dahil bir yere yerleşen 6 bin 354 kişi kaydını yaptırmadı.

- En çok boş kontenjan eşit ağırlık puan türünde; 67 bin 826 boş kontenjan mevcut. Bunların 4 bin 700’ü işletme, 4 bin 228’i iktisat, 3 bin 226’sı siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 3 bin 66’sı sosyoloji ve 2 bin 879 da maliye bölümlerine ait.

HUKUKTA 590 KONTENJAN BOŞ

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- Popüler eşit ağırlık bölümlerinden hukukta 590, psikolojide 1050 ve sınıf öğretmenliğinde 49 boş kontenjan mevcut.

- Sayısal puan türünde ise 31 bin 404 boş kontenjan var. İnşaat mühendisliği 2 bin 131 boş kontenjan ile ilk sırada. Ardından fizyoterapi ve rehabilitasyon bin 625, mimarlık bin 511, makina mühendisliği bin 395 ve beslenme ve diyetisyenlik bin 319 boş kontenjan ile geliyor.

317 ÖĞRENCİ İÇİN TIP ŞANSI

- Popüler sayısal bölümler arasında ise tıpta 317, diş hekimliğinde 283, yazılım mühendisliğinde 196, bilgisayar mühendisliğinde 139 ve pilotajda 186 boş kontenjan bulunuyor.

2 YILLIK BÖLÜMLER

- TYT puanıyla tercih yapılabilecek 2 yıllık bölümlerde 87 bin 141 boş kontenjan var. 4 bin 313 boş kontenjan ile bankacılık ve sigortacılık ilk sırada yer alıyor. Ardından muhasebe ve vergi uygulamaları 3 bin 864, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 2 bin 796, inşaat teknolojisi 2 bin 698 ve işletme yönetimi 2 bin 690 boş kontenjan ile sıralanıyor.

SÖZELDE EN ÇOK TARİH VE EDEBİYAT

- Sözel puanda toplam 25 bin 774 boş kontenjan mevcut. Zirvede 3 bin 817 boş kontenjan ile tarih bölümü bulunuyor. Ardından Türk dili ve edebiyatı 1887 ile geliyor. Onları sanat tarihi 1476, radyo, televizyon ve sinema 1384 ve ilahiyat 1331 kontenjan ile takip ediyor.

- Popüler sözel bölümlerinde boş kontenjan sayısı ise şöyle: Gastronomi ve mutfak sanatları 1049, Türkçe öğretmenliği 115, özel eğitim öğretmenliği 52 ve okul öncesi öğretmenliği 47.

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- Dil puan türünde 2 bin 75 boş kontenjanın 314’ü İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne ait. İngilizce mütercim tercümanlık 199, Arap dili ve edebiyatı 178, Almanca öğretmenliği 159 ve İngilizce öğretmenliği bölümünün 116 boş kontenjanı bulunuyor.