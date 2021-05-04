Üniversitede 185 bin yabancı öğrenci

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bakan Selçuk’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede üniversitelerdeki yabancı öğrencilere ilişkin sorular yöneltti. Bakan Selçuk, önergeyi Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’ndan aldığı yazıyla özetle şöyle yanıtladı: “Yabancı uyruklu öğrenciler, her üniversite tarafından belirlenen sınav ve puanlara sahip olmaları halinde, yükseköğretim kurumlarımızda öğrenime başlamaktadırlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle yükseköğretim kurumlarımızda eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 185 bin 47 olup, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 37 bin 236‘dır.”