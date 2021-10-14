Üniversite yerleştirmede son dönemeç

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İkinci ek yerleştirme tercih sürecinde, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Adaylar tercihlerini 18 Ekim’e kadar ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu yıla özel ek yerleştirmeden yararlanacak öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri 5 madde halinde sıraladı:

1) Açıkta kalan kontenjanların belirlenen puanların altında tercih yapacağından emin olun. İki yerleşmede de dolmamış bölümler puansız gözükür. Bu bölümler tercih edilebilecek.

2) Tercih kılavuzunda 24 tercih hakkı bulunuyor. Açıkta kalmamak için hepsini doldurmaya özen gösterin.

3) Kontenjan sayısı düşük olan bölümler ilk 4-5 sıraya yazılabilir. Ancak ilerleyen sıralara daha çok kontenjanı olan bölümler yazılmalı ki yerleşme şansı artsın, kimse açıkta kalmasın.

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4) Gitmek istemediğiniz şehri, okumak istemediğiniz bölümü yazmayın. İstemediğiniz bir yere yerleşirseniz önümüzdeki yıl tekrar sınava girdiğinizde puanınızın düşeceğini unutmayın.

5) Şehir dışı tercih yapacaksanız barınma koşullarına dikkat edin. Şu an yurtlar dolu. Kazandığınız şehirde devlet yurdu çıkma şansınızın çok düşük bir ihtimal olduğunu unutmayın.