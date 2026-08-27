Üniversite yerleştirmede kayıt fırsatını kaçırmayın

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747’sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1 milyon 279 bin 439’u tercih yaptı; örgün, açık ve uzaktan öğretim programları birlikte değerlendirildiğinde 730 bin 854 aday bir programa yerleşti. Tercih hakkı bulunmasına rağmen tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda yüzde 41.5, lise son sınıf öğrencilerinde ise yüzde 45.7 oldu. Başka bir ifadeyle lise son sınıftaki her iki adaydan yaklaşık biri tercih listesi oluşturmadı. Tercih yapanların yüzde 55’i ise ilk beş tercihinden birine yerleşti.

YÖK BAŞKANI: SENEYE ŞANS KAÇABİLİR

Yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos’ta başlayan üniversite kayıtları yarın sona eriyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada program kontenjanlarının öğrenci talebi, mezunların istihdam durumu, üniversitelerin akademik kapasitesi ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre her yıl yeniden düzenlendiği ve kontenjan değişikliklerinin taban puanlarla başarı sıralarını doğrudan etkileyebildiği hatırlatılırken YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştiği programa kayıt yaptırıp yaptırmamakta kararsız kalan adaylara şu çağrıyı yaptı:

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“Başarı sıralamaları ve puanlar her yıl değişiyor. Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu nedenle yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.”

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2027’DE REKABET ARTACAK

Cihan Yeşilyurt - Eğitim Uzmanı: “Bu yıl tercih yapmayanlar, mezuna kalanlar, yeniden sınava girecek üniversite öğrencileri ve azalan kontenjanlar birlikte düşünüldüğünde 2027-YKS’de daha büyük bir rekabet yaşanabilir. Diğer yandan yaklaşık 450 bin üniversite öğrencisi de yeniden YKS’ye giriyor. İkinci, hatta üçüncü kez sınava katılan adaylar var. Yerleştiği programdan memnun olmayan, daha iyi bir üniversite veya bölüm hedefleyen öğrenciler yeniden hazırlanıyor. Bu adaylar da mezuna kalanlarla birlikte gelecek yılın rekabetine ekleniyor. Vakıf üniversitelerindeki ücretler de adayların kararlarında belirleyici oluyor ve tercihler devlet üniversitelerine yöneliyor. Devlet üniversitelerinde kontenjanların azalması rekabeti daha da büyütüyor ve başarı sıralarını yükseltiyor. Geçen yıl 100 bininci sıradaki adayın yerleşebildiği bir programa bu yıl 90 bininci sıradaki öğrenci giremedi.”

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İKİ ADAYDAN BİRİ TERCİH ETTİ

Salim Ünsal - Eğitim Uzmanı: “Bu yıl sınava başvuran adayların yaklaşık yüzde 47’si tercih yapmadı. Ancak 2028’de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne göre ilk sınavın uygulanacak olması, 2027 YKS’yi daha önemli hale getirecek. ‘Yeni sisteme kalmadan mevcut yöntemle sınava girip bu süreci tamamlayayım’ diyen öğrenciler nedeniyle gelecek yıl başvuru ve tercih sayısı artabilir, doluluk oranları yükselebilir” diyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle konuştu: “2028’deki değişikliğin, 2027 sınavına yönelik ilgiyi artırabileceğini düşünüyorum. Başvuru yine 2 milyon 400 bin ile 2 milyon 500 bin arasında seyredecektir. Son yıllarda her yıl yaklaşık 100-150 bin kişilik bir azalma görülüyordu.

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Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle ilk sınav uygulamasına kalmamak için köprüden önceki son çıkış diye artacak başvuru bu düşüşü durdurabilir. Oransal olarak bakıldığında 12’nci sınıf öğrencilerinin mezuna kalma oranı yüzde 72. Bu da geçen yıl yola çıkan 800 bine yakın lise son sınıf düzeyindeki adayın 550 binin mezuna kaldığı anlamına geliyor.

Oysa mezunken mezuna kalan aday sayısı 1 milyonu çoğunlukla geçiyor. Geçen yıl başvurup sınava girmeyen ya da yerleşemeyen aday sayısının 1 milyon 146 bini mezun kitleden oluşuyor.”