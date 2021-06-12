Üniversite yerleşkesinde ada çayı bahçeleri

Oluşturulan ada çayı bahçeleri çiftçiye alternatif ürün yetiştirmede ve ekoturizmde yol göstermek için yaygınlaştırılacak. Yerleşkedeki bahçelerle bölgedeki lavanta sezonunun uzatılması, üretimden gelir elde edilmesi ve bölge çiftçisinin bu bitkiye ilgisinin artırılması hedefleniyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz: - "Yerleşkedeki bahçeler bir laboratuvar görevi görüyor. Burada elde edilen tecrübeler, kentin diğer bölgelerine aktarılacak. Ada çayı hem ekonomik geliriyle çiftçiye yön verecek hem de mosmor açan çiçeğinin sunduğu görsel şölenle turizme katkı sağlayacak" dedi.



TECRÜBELER KENTE AKTARILACAK

Projenin sonuç vermeye başladığını, ada çayı bahçelerinde mor çiçek görselinin yakalandığını söyleyen Korkmaz:

"Ada çayı, ekonomik girdi ve görselliğiyle bölgeye imkan sunan bitkilerden. Yerleşkede aşama aşama tıbbi aromatik bitki dikimini devam edeceğini, toplamda 1000 dekarın üzerinde bir alanda dikim yapılacak. Yerleşkedeki bahçeler bir laboratuvar görevi görüyor. Burada elde edilen tecrübeler kentin diğer bölgelerine aktarılacak. Ada çayı hem ekonomik geliriyle çiftçiye yön verecek hem de mosmor açan çiçeğinin sunduğu görsel şölenle turizme katkı sağlayacak. Yerleşkemizdeki ada çayı bahçeleri bölgedeki lavanta turizmine destek vererek ekoturizme katkı sağlayacak. Ekonomik bakımdan da çok değerli, bir bitki olması sebebiyle, bu ürün çok farklı sektörlerle kullanılıyor. Diğer taraftan susuz yetiştirilmesiyle bölgenin ekolojik dengesini koruyor. Burada görselliği yüksek büyük bir alan oluşturduk, Burdur insanların gelmekten hoşlandığı bir cazibe merkezi olacak" dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Yerleşkede tıbbi aromatik bitki dikimi yapan Lisinia Doğa Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da mor renk açan çiçeğinin yanında Anadolu ada çayının değerli bir bitki olduğunu söyledi. Türkiye'nin, dünyada ABD ve Rusya'dan sonra ada çayı üretiminde söz sahibi olmaya başladığını belirten Sarıca, "MAKÜ arazisinde de ciddi büyüklükte ada çayı bahçeleri oluşturduk. Ada çayı lavantaya göre önce açıyor ve daha uzun süre çiçekli kalabiliyor. Salgından sonra doğaya kaçış artacağından kırsal turizmde sadece gül ve lavanta yeterli olmayabilir. Ada çayı bahçeleri de önümüzdeki dönemde turistlerin ilgisini çekecek. Çünkü mor rengiyle ve içinde dolaşırken etrafa yaydığı sakinleştirici kokusuyla insanı dinlendiriyor. Söz konusu bahçede çalışan üniversite öğrencisi Yıldız Sezgin de "Ada çayı da tıpkı lavanta gibi mor açıyor, çok güzel görsel şölen sunuyor. Herkesi bu bahçeler bekliyoruz." dedi.