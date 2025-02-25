Üniversite yemekhanelerinde ‘bahar’ zammı

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Üniversite yemekhanelerdeki öğün fiyatlarına yapılan zamlar öğrenciler arasında tepki ve tartışma konusu oldu. Sosyal medyada başlayan tartışmalar bazı üniversitelerin yemekhane ücretlerinde değişikliklere de yol açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yemekhane fiyatları Şubat’ta önce 23 liradan 39 liraya çıkarıldı, sonra 35 liraya indirildi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada “ 2025 yılı başında Kamu İhale Kurumu şartları doğrultusunda yapılan yemek ihalesi sonucunda 5 çeşitten oluşan tek öğün yemeğin maliyetinin işçilik hizmetleri dahil 200 TL’yi aştığı bilgisini paylaşmak isteriz. Bu kapsamda yeni dönemde 39 TL olarak belirlediğimiz yemek ücretini tüm imkanlarımızı zorlayarak 35 TL’ye düşürdük” denildi.

YEMEK ÜCRETLERİNE TEPKİ

İstanbul Üniversitesi de bir öğün fiyatını 25 TL’den 35 TL’ye çıkardı. Öğrenciler bu artışa geçtiğimiz hafta Beyazıt kampüsünde yürüyüşle tepki gösterdi. Öğrencilerin açıklamasında, “Öğrencilere herhangi bir bildirimde bulunulmadan, sadece yemek alırken fark edebileceğimiz şekilde alınan bu karar, üniversite yönetiminin öğrencileri birer tüketici olarak gördüğünün ve onların ihtiyaçlarını hiçe sayarak kendi çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesi” dedi.

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EN PAHALI YEMEK 40 TL

Diğer üniversitelerde güncel yemekhane fiyatları ise şöyle:

* ODTÜ’de 30 TL olan tabldot yemeğin öğrenci fiyatı 35 TL’ye yükseldi. Ayrıca bu dönem öğrenciler için 10 TL’ye sabah çorbası servisi başladı.

* Hacettepe Üniversitesinde 13 Şubat’ta yemekhane ücreti zamlanarak 30 TL’den 35 TL’ye çıktı.

* Akdeniz Üniversitesinde bir öğün ücreti bu ay 30 TL’den 40 TL’ye, gün içinde ikinci öğün yemek ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

* Anadolu Üniversitesinde yemek fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye çıktı. Kampüste 3 öğün yemek isteyen bir öğrencinin 75 TL ayırması gerekiyor.

FİYATI ARTIRMAYANLAR DA VAR

* Ege Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı başlangıcında belirlediği yemek fiyatını 30 TL’ye sabitledi ve bahar dönemi için fiyat artışı yapmadı.

* Marmara Üniversitesi de geçtiğimiz yılın ağustos ayından beri öğrencilere 25 TL’den yemek hizmeti veriyor.

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi 11 Eylül’de yaptığı açıklamada yemek ücretini 20’den 25 TL’ye çıkardı ve bir daha zam yapmadı.

* Bursa Uludağ Üniversitesi de temmuz ayında bir öğün yemek ücretini 20 TL’den 25 TL’ye çıkardı, bahar dönemine bu fiyatla başladı.