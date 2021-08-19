Üniversite tercihlerinde son gün 20 Ağustos

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar bugün gece yarısına kadar tercihlerini yapabilecek. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

LGS SÜRECİ DE TAMAMLANDI

6 Haziran’da uygulanan sınavla başlayan LGS maratonunda da sona gelindi. 2'nci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 9-13 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca alınan başvurular 20 Ağustos’ta açıklanıyor.

AYGÜN’DEN SON GÜN HATIRLATMASI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için son gün hatırlatmasında bulundu.

Aygün’ün paylaşımının tamamı şöyle:

“Değerli YKS adaylarımız,

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59’da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS”