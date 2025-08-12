Üniversite tercihinde yarın son gün

Haberin Devamı



ÖSYM takvimine göre, üniversite tercih dönemi 1 Ağustos’ta Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla başladı. 2 milyonu aşkın aday, 909 bin 190 kontenjana yerleşebilmek için yarın 23.59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM, posta yoluyla veya elden iletilen tercih listelerini kabul etmiyor. Adaylara yalnızca, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin geçerli olacağı önemle hatırlatılıyor.

ÖZEL KONTENJANLARA DİKKAT

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. YKS tercihleri için bu yıl depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar ile gazi ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrıldı.

Haberin Devamı

HUKUKTA 125 BİN BARAJI

Diğer yandan YÖK, bu yılın başında aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli olan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Ancak Danıştay’ın tercih süreci bitmeden verdiği kararla hukuk fakülteleri için baraj sıralaması yeniden 125 bine çıkarıldı. ÖSYM sistemleri ve kılavuz, bu doğrultuda güncellendi. Hukuk fakültesini tercih edecek adaylar, yeni düzenlemeyi dikkate alarak tercihlerini tamamlayabilir.

27 YENİ PROGRAM AÇILDI

Bilişim, yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağının karşılanması amacıyla açılan 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere 27 yeni program tercih kılavuzunda ilk kez yer aldı. Ayrıca, 2023’ten itibaren 20 üniversitede yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik gibi 17 farklı türde toplam 72 yeni lisans ve ön lisans programı açılmış, geçen sene bu programların tamamının doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştı. Bu yıl bu türden programların uygulanacağı üniversite sayısı da 80’in üzerine çıkarıldı. m Eğitim SERVİSİ