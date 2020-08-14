Üniversite tercihinde son gün

24 TERCİH HAKKI VAR

Bir adayın en fazla 24 tercih hakkı bulunuyor. 24 tercihin tamamını doldurmak zorunlu değil. TYT’de 150 barajını geçenler önlisans programlarını, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlıklı ve Dil’de 170 barajını geçenler lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenekle alan programlara yerleşmek isteyenlerin ise TYT puanının en az 150 olması gerekiyor. Bu programlar için tercihe gerek yok. Adaylar özel yetenekle öğrenci alacak programlara yerleşmek istediklerinde bu programların bağlı bulunduğu kurumlara doğrudan başvuruda bulunuyor ve bu okulların yapacakları yetenek sınavlarına katılmaları bekleniyor.

23.59’A KADAR SÜRE VAR

Uzmanlar tercih yapacak adaylara puana göre değil, sıralamaya göre bir tercihte bulunmalarını söylüyor. Her yıl yüzlerce adayın yerleştiği programı beğenmeyerek yeniden sınava girdiğine dikkat çeken uzmanlar, istenilen ve adaya uygun bölümün listeye yazılması gerektiği görüşünde. Ayrıca tercih yapıp bir programa yerleşildiğinde bir sonraki yıl yeniden sınava girilince ortaöğretim başarı puanı (OBP) yarı yarıya düşüyor. Adayların listeyi oluştururken dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne tercih bildiriminde bulunurken yazılan kodlara dikkat edilmesi. Belirlenen programların kılavuzdaki kodları internet ortamında tercih bildirim alanına girilirken doğru kodun yazıldığına emin olunmalı. Bu işlemi adayların, bu akşam saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.

BARAJLARA DİKKAT

Üniversiteye girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarına da dikkat etmek gerekiyor. Tıpta 50 bin; diş hekimliğinde 80 bin; eczacılıkta 100 bin; hukukta 125 bin; mimarlıkta 250 bin; öğretmenliklerde ve rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta 300 bin; mühendislikte (bazı programlar hariç) 300 bin başarı sırası şartı bulunuyor.