Üniversite tercihi için sanal fuar

'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla düzenlenen fuar sayesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilere Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteleri ve programları dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek sanal fuarda, üniversiteler canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek. Öğrenciler de merak ettikleri konularda canlı sohbet sırasında istedikleri bilgileri yetkili ağızlardan edinecekler.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere üniversitelerin yükseköğretim potansiyelinin ve sunduğu imkânların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.