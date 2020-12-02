Üniversite tercih rehberi 'YÖK Atlas' güncellendi

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı' modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.



Adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan önemli ve güncel bilgi kaynaklarından biri oldu.

YÖK Atlas programında Lisans / Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz, Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.