Üniversite tercih günleri

YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

‘ADAYLARIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İNCELEMELERİ YARARLI OLACAK’

ODTÜ URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemelerinin çok yararlı olduğunu belirtti. Dünyanın ilk ülke içi üniversite sıralamasının 1983'te ABD'de "US News and World Report" isimli kurum tarafından yapıldığını hatırlatan Akbulut, ABD'de üniversite adaylarının ve ailelerinin ülke içi sıralamaya göre tercih yapmaya özen gösterdiğini kaydetti. Her yıl milyonlarca adayın, üniversitelerin sıralamalardaki son durumunu görerek tercihine karar verdiğini belirten Akbulut, yapılan incelemelerin ABD'de bir önceki yıla göre sadece birkaç sıra yükselen üniversiteleri tercih edenlerin sayısında önemli artış olduğunu gösterdiğini aktardı.

"URAP LABORATUVARI 2009'DA KURULDU"

Akbulut, dünya üniversitelerini sıralayan ilk kurum olan ARWU'nun ise 2003'te Çin'de kurulduğunu ve dünya üniversite sıralaması yapan kurumların sayısının daha sonra 11'e yükseldiğini bildirerek, URAP Laboratuvarının 2009'da Türkiye ve dünya üniversitelerini sıralamalarını yapmak üzere ODTÜ'de kurulduğunu söyledi.

URAP'ın her yıl 3 bin dünya üniversitesini ve Türk üniversitelerinin farklı göstergelere göre sıralamalarını yaptığını anlatan Akbulut, şunları kaydetti: "URAP 62 bilim alanına göre bilim alanı sıralaması da yapmaktadır. ABD'de 2015'te yabancı öğrenci adaylarının görüşleri alınarak yapılan bir araştırma, başka ülkelerde üniversite eğitimi almak isteyen adayların dünya bilim alanı sıralamalarından yararlandığını gösterdi. Türk üniversitelerinin bazıları 2020'de URAP'ın dünya bilim alanı sıralamalarında çok başarılı oldu. Bir üniversitemiz yapay zeka, jeoloji ve yer bilimleri alanında, bir üniversitemiz tıp, iki üniversitemiz havacılık ve uzay mühendisliği ile inşaat mühendisliği, iki üniversitemiz eğitim ve üç üniversitemiz de diş hekimliği alanlarında dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almayı başardı."

Akbulut, URAP Laboratuvarı tarafından geçen yıl hazırlanan 203 üniversitenin 11 farklı dünya sıralamasına göre dünyadaki yerlerini gösteren tablolara "newtr.urapcenter.org" internet adresinden ulaşılabileceğini aktararak, şunları söyledi: "URAP Laboratuvarı 2019'da dünya alan sıralaması yapan 8 kurumun herhangi birinde en az bir bilim alanında yer alan üniversitelerimizin durumlarını veren tabloları da hazırladı. En az bir bilim alanında dünya sıralamalarında yer alabilen 57 üniversitemizin dünyadaki durumunu veren tablolar ile 2020'de hazırlanan ülke içi sıralama tablosuna da sitemizden ulaşılabiliyor."

"TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMALARINI KOLAYCA ÖĞRENEBİLECEKLER"

YKS tercih işlemlerinin bugün başladığına hatırlatan Akbulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Adaylar, ODTÜ URAP Laboratuvarının Türk üniversitelerinin dünya ve Türkiye'deki sıralamalarına ilişkin tablolarına newtr.urapcenter.org adresinden erişebilecek. Adayların üniversite sıralamalarına ilişkin bilgileri edindikten sonra ilgilendikleri üniversitelerin ilgili bölümlerini ziyaret etmeleri sağlıklı karar vermelerini sağlayacak. İlgilendikleri üniversiteleri ve ilgili bölümlerini ziyaret edip derslikleri, laboratuvarları, öğrenci çalışma ve dinlenme alanlarını görmeli, bölümlerdeki akademisyenlerle ve varsa öğrencilerle görüşüp bilgi almaları yararlı olur.

Adaylar yakın çevrelerinde varsa ilgilendikleri üniversitelerin öğrenci ve mezunlarıyla da görüşerek ek bilgiler almaya çalışmalıdır. Ayrıca üniversitelerin kütüphanesi, yurtları, spor salonları ve yemekhanelerinin ziyaret edilmesi karar vermeyi kolaylaştırır. Üniversitelerin yetkililerinden veya internet sayfalarından öğrenci toplulukları hakkında da bilgi almaları çok yararlı olur. Çünkü hayatta başarılı olmak için sadece mesleki bilgi değil öğrenci toplulukları sayesinde edinilen genel kültür, hobiler ve sosyal ilişkiler de çok önemlidir. Adayların, yaşadıkları şehrin dışındaki üniversiteler için ilk üç sıradakini ziyaret etmeleri yeterli olabilir."