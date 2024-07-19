Üniversite Tercih Eki bayilerde... Bu eki incelemeden tercih yapmayın

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Bu yıl üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylara rehber olmayı hedefleyen ek 40 sayfadan oluşuyor. Üniversite Tercih Eki’nde, pandemi döneminin ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin hem eğitim hem de iş yaşamında neleri değiştirdiği ve yakın gelecekte meslekleri nasıl şekillendirdiği ayrıntılı olarak işleniyor ve üniversite adaylarına çok yakın gelecekte hangi mesleklerin daha popüler olacağıyla ilgili ip uçları veriliyor. Ekte ayrıca Tercih sürecini doğru yönetmenin yollarını gösteren çok sayıda haber yer alıyor. Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri hakkında merak edebileceğiniz genel bilgilere de bu ekte ulaşabilirsiniz.