Üniversite tanıtım günleri de 'online'

Bazı üniversitelerde tanıtım ve tercih günleri için çalışmalar başladı. Bazılarıysa sınav sonuçlarının ardından bu çalışmaları yapacak. Adaylar canlı yayınlarda rektörler, dekanlar ve akademisyenlerle bir araya gelecek. Meslekler ve üniversitelerle ilgili sorularını yöneltebilecekler. Tanıtım günleriyle ilgili çalışma yapacak üniversitelerden bazıları şöyle:

SEMİNERLER DÜZENLENECEK

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan bölüm tanıtım sunumlarının ve çeşitli seminer programlarının yer alacağı tanıtım günleri, pandemi nedeniyle bu yıl online olarak 18 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu üç haftalık dönemde adaylar, üniversite ve tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında bilgi alabilecekler. Boğaziçi Üniversitesi’nin genel tanıtımıyla 18 Temmuz saat 15.00’de Sanal Salon 1’de başlayacak tanıtım günlerinde aday öğrenciler, üniversitenin yurt, burs ve sosyal olanakları hakkında da bilgilendirilecek. Genel fakülte tanıtımlarının ardından adaylar, öğretim üyeleri tarafından verilecek bölüm tanıtım sunumlarını dinleyebilecekler. Ayrıca üniversitenin bilimsel çalışmalarını ve araştırma ortamını yansıtabilmek adına öğretim üyelerinin ve mezunların katılımıyla çeşitli başlıklarda seminerler düzenlenecek. Detaylı bilgiye üniversitenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

SORULAR CANLI YAYINDA SORULACAK

Üniversite adayı öğrenciler için, her yıl iki gün boyunca stantlar açarak akademisyeni, idari personeli ve öğrencisiyle tanıtımını yapan Hacettepe Üniversitesi, bu yıl tanıtımının yüzünü değiştirdi. Hacettepe’yi tanımak isteyen aday öğrenciler, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlara katılarak merak ettiklerini akademisyenlere sorabilecek. Üniversitenin bölümleri, kontenjanları, burs ve barınma imkanları, yabancı dil, kampusta yaşam, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve akademisyenler hakkında genel bilgilerin yer alacağı çevrimiçi tanıtımlara tüm aday öğrenciler katılıp sorularını yönlendirebilecek. Ayrıca, 'Aday Öğrenci' sayfasından da tanıtımla ilgili en güncel ve ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek.

DRONE İLE KAMPUS TURU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de (ODTÜ) online tanıtım günleri başladı. Genel bir tanıtım üniversitenin YouTube sayfasında yapıldı. Ayrıca ilk etapta, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Matematik, İktisat, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümleri tanıtıldı. Bu tanıtımların videolarına da YouTube sayfasından erişilebiliyor. Tercih dönemi sonuna kadar tüm bölümler için tanıtım çalışmaları yapılacak. Ayrıca drone ile de sanal kampus turu düzenlenecek. YouTube sayfasında ayrıca 360 derece bölüm tanıtımları da yer alıyor. Adaylar üniversite ve bölümlerle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt bulabilmek için üniversitenin YouTube sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

FAKÜLTE DEKANLARI ANLATIYOR

Ankara Üniversitesi uzaktan tanıtım günlerine başladı. Dijital tanıtımlar 22 Haziran’da son bulacak. Fakülte tanıtımları hafta içi her gün 11.00 ve 13.00 saatlerinde, en az 30 dakika en fazla bir saat olacak şekilde fakülte dekanları ve moderatörün katılımıyla yapılıyor. Yayınlar ANKÜZEM You Tube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştiriliyor. Tanıtımlarda fakültelerin bir dakikalık videoları veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor. İlk uzaktan tanıtım günü Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler You Tube üzerinden yapılan canlı yayına katılarak sorularını yöneltti.

İTÜ DE ÇEVRİMİÇİ

500’ün üzerinde profesör, 250’den fazla doçent, 350’ye yakın Dr. öğretim üyesi, 350’den fazla öğretim görevlisi ile yaklaşık 650 araştırma görevlisi bulunan Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi de (İTÜ) tanıtım çalışmalarına başladı. Her yıl 30 binin üzerinde üniversite adayı lise öğrencisini kampusunda ağırlayan İTÜ, bu yıl 'Tanıtım ve Tercih Günleri'ni çevrimiçi platformlara taşıdı. Aday öğrenciler, İTÜ’de girişimcilik ekosistemi, Erasmus imkanları, sosyal ve sanatsal alanlar, yurt ve burs olanakları hakkındaki sorularına canlı yayınlarda cevap bulabilecekler. Yayınlarla ilgili detaylı bilgi için üniversitenin sosyal medya hesapları takip edilebilir.

YAZILIM GELİŞTİRİLİYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi online tercih günleri için planlama çalışmalarına devam ediyor. Üniversite kendi kaynaklarını kullanarak yazılım geliştiriyor. Hem de sosyal medya üzerinden tanıtım yapılacak şekilde hazırlık yapıyor. Tanıtım günleri tarihleri ve detaylarla ilgili bilgiler henüz netleşmedi. Adaylar üniversitenin sosyal medya hesaplarını takip edilebilir.

YÜZ YÜZE DE OLABİLİR

Bursa Uludağ Üniversitesi temmuz ayı sonu ve ağustos aylarında tanıtım günlerini yapmayı planlıyor. Üniversite yetkililerinden alınan bilgiye göre, tanıtım günleri önceki yıllardaki gibi tüm sağlık önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Devletin üst kurumlarından herhangi bir şekilde bu uygulama konusunda uyarı gelirse, tanıtım günlerini online gerçekleştirmek için de gerekli altyapının hazırlandığı belirtildi. Tanıtım planlamaları bu iki seçenek üzerinden yürütülüyor. Adaylar üniversitenin sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde belli olacak programı takip edebilirler.

WHATSAPP'TAN SORULARI YANITLAYACAKLAR

Abdullah Gül Üniversitesi, tercih haftasında tanıtım günlerini hem online olarak yapacak hem de kampusa gelmek isteyen öğrenciler için fiziki tanıtıma da hazır olacak. Online tanıtımda, Zoom ve benzeri video konferans yöntemleriyle hocalar aday öğrencilerle bir araya gelecek, sorularını yanıtlayacak. 'Online Tanıtım Günleri'nin dışında, kampus ziyaretleri için de hazırlıklar yapılacak. Fiziki tanıtım günlerinde salgın nedeniyle gerekli tedbirler alınacak ve maske ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Ayrıca adaylar oluşturulan Çağrı Merkezi'ne de sorularını yöneltebilecekler. Bu merkez aracılığıyla aday öğrenciler hocalara da ulaşabilecekler. Sosyal medya hesapları ve üniversitenin WhatssApp numarası üzerinden de aday öğrencilerle iletişime geçilecek.

WEB SAYFASINDAN BİLGİ EDİNİLEBİLİYOR

Üniversite tercihlerinde Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar, tercih ve tanıtım sayfalarınıı inceleyebilirler. Üniversitenin sayfasında lisans bölümleri, öğrenci kulüpleri, spor takımları ve tesisleri gibi alanlar yer alıyor. Örneğin adaylar 'lisans bölümleri' sekmesine tıkladıklarında, üniversitede yer alan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor.