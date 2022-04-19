Üniversite sınavı için 10 tüyo

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1) Plan yapın ama esnek olun:

Halletmek istediklerinizi saat saat yazmak yerine sadece isimlerini ve ne kadar vakit ayırmanız gerektiğini yazın.

Yaptığınız plan her zaman sorunsuz olarak uygulanamayabilir, esnek olmaya çalışın. Planınızda aksayan yerler olduğunda planı tamamen iptal etmek yerine revize etmeyi deneyin.

Gereksiz vakit alan şeyleri belirleyip zamanınızı çalmasına engel olun. Oyun, telefon, dizi gibi uyaranlardan uzak durun.

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2) Tüm konulara tekrarlar yapın:

Tekrarların amacı bilginin hatırlanmasını geliştirmektir. Bu yüzden tekrarlar dikkati toplayarak yapılmalıdır. Tekrar, tüm konunun en baştan çalışılması değildir, hatırlayamadığınız ve önemli kısımları tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Tekrarların konuyu öğrendikten 1 gün sonra yapılması uygundur. İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 80’ini 24 saat içinde unutmaya başlarlar. Tekrar yapılırken kendi kendine sözlü tekrar, birisine anlatma, hikâyeleştirme gibi yöntemler kullanılabilir.

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3) Kalan zamanı iyi değerlendirin:

Bunun için özellikle güne erken başlayın, önceliklerinizi belirleyin ve bu işlerinizi ertelemeyin. Zamanı verimli kullanmak için mutlaka planlı çalışın.

4) Sık sık deneme çözmeye çalışın:

Branş denemeleri ve TYT-AYT denemeleri çözebilirsiniz. Denemeler öğrencilerin, farklı soru tarzlarını görmelerinin yanı sıra soruları hangi çözüm yolları ile çözebileceklerini anlamalarını, sorulara ne kadar süre ayırmaları gerektiğini hesaplayabilmelerini, soruları daha rahat yorumlayabilmelerini ve okuma hızlarının artmasını sağlayacaktır.

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5) Uyku ve beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin:

Günde 7-8 saat uyumaya ve beslenme alışkanlıklarınızın aynı kalmasına özen gösterin.

6) Çıkmış sınav sorularını çözün:

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını mutlaka çözün. Bu çalışmayı son haftaya bırakmayın ki eksik veya hatalarınızı telafi edecek süreniz kalsın.

7) Fiziksel egzersize önem verin:

Günde en az 30 dakika çok ağır olmayan fiziksel egzersizler yapmaya çalışın. Bu egzersiz ve yürüyüşler, sınav kaygınızla başa çıkabilmenizi ve kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

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8) Dikkatinizi geliştirin:

Dikkat ve konsantrasyonunuzu, strateji oluşturma ve problem çözme becerilerinizi arttıran, zaman yönetiminizi güçlendiren zihinsel egzersizler yapın, oyunlar oynayın veya bulmacalar çözün.

9) Ebeveynlerle tartışmayın:

Ebeveynleriniz ile sınav üzerine gereksiz tartışmalardan kaçının. Tüm konsantrasyonu sınav hazırlığına vermek faydalı olacaktır.

10) Arkadaşlarınızı iyi seçin:

Stresin günden güne arttığı bu süreçte hem kendilerini hem de sizi strese sokan arkadaşlar yerine bu süreci sağlıklı yönetebilen arkadaşlarla daha çok vakit geçirmek ve onlarla ders çalışmak herkes için daha sağlıklıdır.

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TAKVİM NASIL İŞLEYECEK

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran Pazar günü uygulanacak. TYT ve AYT uygulaması 10.15’te, YDT uygulaması ise 15.45’te başlayacak. Adaylara TYT’de sınav süresi 30 dakika artırıldığı için 165 dakika, AYT için 180 dakika ve YDT için de 120 dakika süre verilecek.

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YARIM NET YAPANA PUAN HESAPLAMASI

TYT’ye giren adaylar için TYT puanı adı altında tek puan hesaplanıyor. YÖK, puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak. AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar ise sıralama barajı olmayan, o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Ancak programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak. Kontenjan için de yine YKS puanları kıstas alınacak.

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YABANCI DİLDE DE BARAJ YOK

Yabancı Dil Testi (YDT) 5 ayrı dilde uygulanan bir sınav. Adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden birinde sınav uygulanıyor. Dil puanında da baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların dil puanları hesaplanacak ve tercih hakkı elde edecekler.