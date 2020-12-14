Üniversite sanayi işbirliğine TÜBİTAK desteği

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde ortaya çıkan patentli teknolojilerin sanayiye transferinin desteklendiği ‘TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nın değerlendirme süreci tamamlandı. 2020’nin mayıs ayında açılan çağrıya yapılan 20 başvurudan 14 tanesinin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen projeler kapsamında yaklaşık 13 milyon TL değerinde 19 teknolojinin sanayiye aktarılması hedefleniyor.

25 Kasım’da açıklanan çağrı sonuçlarına göre Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinasyonuyla, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile Betatech Medikal firması tarafından başvurusu yapılan ‘Yüksek Saflıkta Kemik Tamamlama Tozu (Kemik Grefti) ve Sistit Solüsyon’ projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu destek, üniversitenin patent devri yoluyla Betatech Medikal firmasına aktarılmış olan teknolojilerin ticarileşme sürecini kısaltacak ve Türkiye medikal malzeme sektörü için önemli iki ürünün piyasaya daha çabuk sunulmasını sağlayacak. ‘Yüksek Saflıkta Kemik Tamamlama Tozu (Kemik Grefti) ve Sistit Solüsyon’ ürünleri için biyouyumluluk testleri başarıyla tamamlandı ve ürünlerin 2021’in ikinci çeyreğinde piyasada olması ve pazara girişle birlikte büyük etki yaratması bekleniyor. Bu teknoloji transferi, hem üniversitenin bilimsel çalışmalarından gelir elde etmesini hem de Türkiye’de yerleşik Betatech Medikal firmasının global medikal malzeme pazarında rekabet gücünü arttırmasını sağladı.

YTÜ, ‘Yüksek Saflıkta Kemik Tamamlama Tozu (Kemik Grefti) ve Sistit Solüsyon’ ile ilgili teknolojileri, Betatech Medikal Cihazlar Sanayi Mümessillik firmasına transfer ettiğini 2020 Temmuz ayında gerçekleşen imza töreniyle duyurmuştu. Gerçekleştirilen patent devir sözleşmesi imza törenine TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil katılmıştı. Bu anlaşmayla devredilen patentlerden üniversitenin elde edeceği gelirin 2 milyon TL’ye ulaşacağı, firmanın ise bu teknoloji transferine konu ürünlerin satışından 3 yılda 7 milyon TL’ye varan gelir elde edeceği belirtilmişti.