Üniversite öğrencisi ‘geleceğin kenti’ni tasarladı

Beykoz Üniversitesi öğrencisi Kazım Güzelbaba geleceğin kentini tasarladı. Güzelbaba’nın bal peteklerinden yola çıkarak tasarladığı geleceğin kenti, Archisections’un düzenlediği, ‘Yaratıcı ve İlham Veren Kentler’ temalı fikir yarışmasında 100’den fazla proje içinde seçilerek dereceye girdi. Yarışmaya, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerindeki öğrenciler katıldı. Katılımcılardan hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel ve mimari fikir üretmeleri istendi. İstanbul Teknik, İstanbul Kültür, Beykoz, Yeditepe üniversitelerinde sergilenen projeler, 2-13 Mart’ta ise Özyeğin Üniversitesi’nde sergilenecek.

‘MERKEZDE YEŞİL ALAN VAR’

Güzelbaba, projesi için uzun süre araştırma yaptığını ve çok çalıştığını söyledi. Okulundaki hocalarının verdiği büyük destekle başarıya ulaştığını belirten Güzelbaba, şöyle konuştu:

“Bal peteklerinden yola çıkarak tasarladığım standart bir kent modülünde merkezde yeşil alan, merkezin çevresinde ise çalışma, sağlık, eğitim, alışveriş ve sosyal alanları var. Yarışmaya organik atıkları doğaya kavuşturan, organik olmayanları dönüştüren, atıklardan enerji üreten, merkezinde yeşil olan, ulaşım sorunu olmayan, AVM yerine çarşı düzeni olan ‘modüler’ bir kent projesiyle katıldım. Her bir kent modülü nüfusa ve ihtiyaca göre değişik formlarda birleşebilir özellikte. Yükseköğrenim dışında tüm eğitim birimleri ‘eğitim’ modülünde toplanıyor.”