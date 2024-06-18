Üniversite öğrencilerinden kamikaze İHA

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THK Üniversitesi mekatronik, bilgisayar ve makine mühendisliği öğrencileri Hüseyin Erdem Özer, Yeşim Bursalı, Ahmet Hakan İlhan, Özge Gündoğmuş ve Mert Anul, Mekatronik Mühendisliği öğretim üyesi Matin Ghaziani danışmanlığında askeri görevlerde tespit edilen noktayı imha eden kamikaze İHA geliştirdi. Projede yer alan 2 devriye dronu, havalanıp tehdit unsurunu tespit ettikten sonra koordinat bilgilerini sabit kanatlı İHA'ya iletiyor. Koordinat bilgilerini alan sabit kanatlı İHA, kamikaze dalış yapmak için kendini hazır hale getirip, katapultlu İHA'dan fırlatılıyor. Sabit kanatlı İHA, gerekli irtifayı aldıktan sonra tehdit unsuru olan kara aracına kamikaze dalış yapıp, o noktaya ulaştığı an kendini patlatarak, tehdit unsurunu yok ediyor.

'ASKERİ ALANLARDA KULLANILMASINI HEDEFLİYORUZ'

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Proje sorumlularından Hüseyin Erdem Özer, geliştirdikleri 'Karma Sürü Robotlarla Kamikaze Görevi' adlı projelerinin askeri alanlarda kullanılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Burada insansız sistemleri kullanarak ülkemizi tehdit edebilecek olan unsurların imhasını sağlamayı hedefliyoruz. Bütün bu sistemleri üniversiteden aldığımız eğitimlerle geliştirdik. Malzemeyi de karbon kompozit plakalardan tasarladık. Karbon kompozit plakaları üniversitemizde bulunan imalathane atölyesinde kestirip dron gövdelerimizi ortaya çıkardık. Sabit kanatlı İHA'mızı ise imalat laboratuvarımızda üç boyutlu yazıcıdan üreterek geliştirdik; ağırlığı yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında, motoru ise 2,5 kilograma kadar güç verebiliyor. Çok başarılı bir uçuş gerçekleştirmesini bekliyoruz. Üretim şu an üniversitenin imalathanesinde devam ediyor" dedi.

Proje danışmanı Matin Ghaziani de öğrencilerin farklı alanlarda projeler geliştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu projede üç tane farklı bölümden öğrencimiz bir araya gelip iş birliği yaptılar. Bu şekilde hem takım çalışmasını hem de birbiriyle iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Ana hedefimiz projenin savunma sanayi sektöründe kullanılması" diye konuştu.