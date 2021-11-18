Üniversite öğrencilerinden COVID aplikasyonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi PKK ölümünü gizlemek için...MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi! PKK ölümünü gizlemek için...#PKK
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Başınıza gelebilir Otomobili olan herkesi ilgilendiriyorBaşınıza gelebilir! Otomobili olan herkesi ilgilendiriyor#Trafik Cezası
ABDli Jeffrey CNN Türke değerlendirdi... Suriyede Türkiyesiz çözüm mümkün değilABD'li Jeffrey CNN Türk'e değerlendirdi... "Suriye'de Türkiye'siz çözüm mümkün değil" #James Jaffrey
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Kritik karara dakikalar kaldı Uzman isim yorumladı: Piyasalarda gözler Merkez BankasındaKritik karara dakikalar kaldı! Uzman isim yorumladı: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda#Merkez Bankası
İstiklaldeki bir simge tarihe karışıyor İşte Lebonun hikayesi...İstiklal'deki bir simge tarihe karışıyor! İşte Lebon'un hikayesi...#İstiklal Caddesi
Yeni tehlike: E484K Uyarı geldi: Diğerlerine benzemiyor...Yeni tehlike: E484K! Uyarı geldi: Diğerlerine benzemiyor...#Koronavirüs
Korkunç saldırı Maskeli adamlar arabadan indirdi ve... Yasak aşk iddiası sonrası Abidal...Korkunç saldırı! Maskeli adamlar arabadan indirdi ve... Yasak aşk iddiası sonrası Abidal...#Kheira Hamraoui
580 yıl sonra bir ilk... Ve beklenen açıklama geldi580 yıl sonra bir ilk... Ve beklenen açıklama geldi!#Dünya
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bittiAyağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti#Camila Cabello
HABERLEREğitim Haberleri

Üniversite öğrencilerinden COVID aplikasyonu

#COVID-19#CO-INFO-19#NASA Space Apps
Üniversite öğrencilerinden COVID aplikasyonu

Üniversite öğrencileri, geliştirdikleri ‘CO-INFO-19’ mobil uygulamasıyla Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın 2012 yılından beri yürüttüğü Space Apps Challenge’da küresel finalist oldu.

Haberin Devamı

Takım, dünyada ilk 37 takım arasına girmeyi başardı. Küresel jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda NASA Space Apps 2021’de küresel finalist olan CO-INFO-19 ekibi Çankaya  Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gül Tokdemir’in koordinatörlüğünde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Sezer Uğuz, 3. sınıf öğrencileri Gizem Akgönüllü, Sena Simay Yaşar ile lise öğrencisi Gülce Akgönüllü’den oluşuyor.

COVİD-19 HASTALARINA YARDIMCI OLACAK
‘CO-INFO-19’ uygulaması ile kullanıcılar, çevrelerindeki riskli veya risksiz kişilerin bilgilerine ulaşabilecek. Uygulama Covid-19 hastalığı olan kullanıcılar için karantina günlerini takip edecek. Ayrıca uygulama kullanıcının konum bilgilerini kullanarak online alışveriş siteleri, psikolojik destek sağlayan kurum ve kişiler, profesyonel temizlik hizmeti veren şirketler hakkında da kullanıcıya bilgi verecek. Uygulama sayesinde 60 yaş üstü Covid-19 hastası olan kişilere ise evde hizmet veren doktor ve hemşirelerin bilgileri sağlanacak.

KORONAVİRÜS HASTALARI BİRBİRLERİ İLE SOHBET EDEBİLECEK
COVID-19 bulaşmış kullanıcıların sohbet edebileceği, birbirlerine soru sorabileceği ve karantinadaki kullanıcıların sağlıkları hakkında bilgi paylaşabileceği bir uygulama tasarlayan ekip, korona virüs hastalığında insanların yalnız olmadıklarını ve destek alabilecekleri pek çok yöntem sunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden güncel COVID-19 haberlerini de takip edebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#COVID-19#CO-INFO-19#NASA Space Apps

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret