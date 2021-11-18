Üniversite öğrencilerinden COVID aplikasyonu

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Takım, dünyada ilk 37 takım arasına girmeyi başardı. Küresel jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda NASA Space Apps 2021’de küresel finalist olan CO-INFO-19 ekibi Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gül Tokdemir’in koordinatörlüğünde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Sezer Uğuz, 3. sınıf öğrencileri Gizem Akgönüllü, Sena Simay Yaşar ile lise öğrencisi Gülce Akgönüllü’den oluşuyor.

COVİD-19 HASTALARINA YARDIMCI OLACAK

‘CO-INFO-19’ uygulaması ile kullanıcılar, çevrelerindeki riskli veya risksiz kişilerin bilgilerine ulaşabilecek. Uygulama Covid-19 hastalığı olan kullanıcılar için karantina günlerini takip edecek. Ayrıca uygulama kullanıcının konum bilgilerini kullanarak online alışveriş siteleri, psikolojik destek sağlayan kurum ve kişiler, profesyonel temizlik hizmeti veren şirketler hakkında da kullanıcıya bilgi verecek. Uygulama sayesinde 60 yaş üstü Covid-19 hastası olan kişilere ise evde hizmet veren doktor ve hemşirelerin bilgileri sağlanacak.

KORONAVİRÜS HASTALARI BİRBİRLERİ İLE SOHBET EDEBİLECEK

COVID-19 bulaşmış kullanıcıların sohbet edebileceği, birbirlerine soru sorabileceği ve karantinadaki kullanıcıların sağlıkları hakkında bilgi paylaşabileceği bir uygulama tasarlayan ekip, korona virüs hastalığında insanların yalnız olmadıklarını ve destek alabilecekleri pek çok yöntem sunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden güncel COVID-19 haberlerini de takip edebilecek.