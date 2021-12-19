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Üniversite öğrencileri yaşlıların eli ayağı oldu

#Erzincan#Öğrenci#Yaşlı
Üniversite öğrencileri yaşlıların eli ayağı oldu

Erzincan'da üniversite öğrencisi gençler, ziyarete gittikleri yaşlıların evlerini ve bahçelerini temizleyip ihtiyaçlarını karşıladı. Bir grup gönüllü genç, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri yardıma muhtaç 20 yaşlı vatandaşın evine 6-7 kişilik gruplar halinde temizliğe gidiyor.

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100 üniversite öğrencisinin bir araya gelmesiyle başlatılan projede, evinde temizlik yapılan 86 yaşındaki Mustafa Cebre, yapılan yardımdan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “Böyle nesiller yetiştirin. Öyle bir nesil yetiştirin ki hem millete, memlekete itaatli olsun. Hiç tanımadığımız adamlar geldi evimizi barkımızı temizliyor. Yaşlıyız diye hürmet ediyorlar. Siz de büyüklerinize, düşkünlere, kimsesizlere, fakirlere, yaşlılara yardımda bulunun ki Allah’ta size yardım etsin. Evimizi barkımızı sildi süpürdüler, her tarafı çiçek gibi yaptılar. Eşim 98 yaşında ve bu evde yalnız ikimiz yaşıyoruz. Bu hanım kızlarımız geldiler, bizlere hizmet ettiler. İçeriyi dışarıyı temizleyip gül gülistan ettiler. 16 senedir bu evde yaşıyoruz ama artık gücümüz yetmediği için her işi yapamıyoruz. İnşallah yine gelirler” dedi.

İLERİDE BİZLER DE YAŞLANACAĞIZ
Yardıma giden üniversite öğrencilerinden Dilek Duman, “Burada dedemizin ve nenemizin ihtiyacı olan temizliğini, bahçesinin temizliğini, evinin temizliğini yaptık. Elimizden geldiği kadar onların gönüllerine bir nebze olsun dokunabildiysek mutlu oluruz” diye konuştu.

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Aslı Çolak adlı öğrenci de gençlerin bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaları gerektiğini belirterek, “Yaşlılarımıza yardımcı olmak için geldik. Bahçesini temizledik, evinin birtakım ihtiyaçlarını giderdik. İleride bizler de yaşlanacağız ve şimdi onların halinden anlamamız gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin derslerinden ayrı kalan vakitlerini bu şekilde değerlendirmelerini öneriyorum” dedi.

“KIŞ BOYU DEVAM EDECEK”
Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, bu gibi faaliyetlerin kış boyunca zaman zaman devam edeceğini söyleyerek, “12 yıldır yaşlımıza, engellilerimize, yetim çocuklarımıza yardım ediyoruz. Bu ay da bir çalışma yapalım dedik. Erzincan genelinde 20 aile ve 100 gönüllü gençle beraber aileler ziyaret edildi. Onların bahçe bakımı, kış nedeniyle evlerinin temizliği, onlarla sohbet, onlarla güzel vakit geçirmek istedik” dedi.

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#Erzincan#Öğrenci#Yaşlı

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