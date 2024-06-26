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Üniversite öğrencileri Türk mezunlarla buluştu

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#Global Celebrations#Avrupa#İstanbul
Üniversite öğrencileri Türk mezunlarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 12:54

‘Global Celebrations’ etkinlikleri kapsamında Avrupa’nın en iyi üniversitesinin öğrenci ve mezunları, İstanbul’da buluştu. Ayrıca yeni eğitim döneminin aday öğrencileri de düzenlenen etkinlikte yerini aldı.

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İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS) tarafından 2024 yılında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en iyi üniversitesi olarak belirlenen Imperial College London, öğrenci ve mezunlarını düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Peter Haynes da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Bülent Eczacıbaşı üniversitenin öğrencilerine seslenerek, “Bilim insanlarının, dünyanın karşı karşıya olduğu çok ciddi sorunların çözümüne katkıda bulunma sorumlulukları var. Beklentiler çok yüksek, çünkü geleceğin anahtarı onların ellerinde. Bilmelisiniz ki dünya size de büyük beklentilerle bakacak” dedi.

‘SAYISI 250 BİNİ AŞAN TOPLULUĞUN PARÇASISINIZ’
Prof. Peter Haynes ise, “Dünyanın dört bir yanındaki 250 binden fazla lider, sorun çözücü ve yenilikçiden oluşan seçkin bir topluluğun parçasısınız. Kıtaları ve kültürleri birleştiren bir şehir olan İstanbul gibi, Imperial da mükemmelliğin, yeniliğin ve küresel etkinin kesişme noktasında duruyor” dedi.

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#Global Celebrations#Avrupa#İstanbul

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