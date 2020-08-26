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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri elektrikli otomobil üretti

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Üniversite öğrencileri elektrikli otomobil üretti
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Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 30 öğrenciden oluşan "EVA Team" ekibinin, Bağcılar Belediyesi desteğiyle hazırladığı yüzde 100 yerli üretim elektrikli otomobil EVA-2 tanıtıldı.

 


İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olan ekip, EVA 2 ve EVA Otonom isimlerini verdikleri iki yeni araç geliştirdi.

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle tasarlanan EVA-2 ile EVA Otonom'un tanıtımı, üniversitenin Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, yerli üretime değinerek, "Öğrenmenin dışında bilimin üretildiğini görmek, insanlığın faydasına işler yapmak üniversitemizin hedeflerine ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor. Öğrencilere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Akif Görentaş ise, bu tür projelerin zor olduğunu, sabır, çalışma ve emek istediğini belirterek, belediye olarak bu projelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Etkinlikte araçların test sürüşü gerçekleştirildi.

 

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