Üniversite müfredatına kariyer planlama girdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını planlamaları amacıyla 14 haftalık içerikten oluşan kariyer planlama dersi üniversite birinci sınıfların ders müfredatlarına eklendi. Dersin ilk olarak 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde 400 binden fazla öğrenci alması planlanıyor. Kariyer planlama dersinin 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmesi için konunun uzmanları tarafından hazırlandı. 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi planlan ders, üniversite öğrencilerine kariyer farkındalığı kazandıracak. Ders videoları, ‘Yetenek Kapısı'nın dijital platformu olan ‘ytnk.tv’ adresinden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde 47 üniversiteden dersi alan 70 bin öğrenciyle paylaşıldı.

DERS ERİŞİME AÇIK

Üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun şekillendirmeleri amaçlarıyla hazırlanan kariyer planlama dersi, dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil edecek. Kariyer planlama dersinin 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmesi için başkanlıkta çalışan konuların uzmanları tarafından hazırlandı. Her bir haftaya özel olarak hazırlanan video dersler ‘ytnk.tv’ dijital eğitim platformuna yüklendi. Ücretsiz ve herkese açık bu platforma, ‘Yetenek Kapısı’ kullanıcı adı ve şifresiyle girilebildiği gibi doğrudan ‘ytnk.tv’ adresinden kaydolarak da giriş yapılabiliyor. ‘ytnk.tv’ 10 Mart itibarıyla 1.4 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Ayrıca, ders videoları kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacını karşılamak için başkanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan ‘Uzaktan Eğitim Kapısı’ çevrimiçi eğitim platformu üzerinden dersin koordinasyonunu sağlayan Kariyer Merkezi yetkilileri ve akademisyenlerin erişimine açıldı.

35 ÜNİVERSİTEDEN 3 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Ders videoları arasında ‘Kamuda Kariyer’ ve ‘Özel Sektörde Kariyer’ konulu toplam 24 kurumun röportaj videosu da yer alıyor. Bu röportajlar aracılığıyla öğrencilerin farklı kariyer seçeneklerini keşfetmeleri, kariyer planlama aşamalarında gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetleri tanımaları ve kariyer yolculuklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda farklı bakış açılarını görmeleri hedefleniyor. Röportaj videolarında kamu sektöründen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TRT, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yer alıyor. Özel sektörden ise Abdi İbrahim İlaç, Aselsan, Çırağan Sarayı, Kempinski, Hepsiburada, İGA: İstanbul Havalimanı, Kardemir, Netlog Lojistik, Netaş, Turkcell, Turkcell Bilgi, Türk Hava Yolları ve Vestel'in çalışanları ile yapılan röportajlar öğrencilerin erişimine sunuldu. Sistemde buluna toplam 49 ders videosunda beşi lisans ve lisansüstü değişim ve burs programlarının tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlandı. Ders etkinlikleri kapsamında, altı adet örnek staj ilanı başkanlık tarafından hazırlandı ve kariyer planlama dersini alan öğrencilerin ilk öz geçmiş ve ön yazı deneyimlerini kazanmaları adına ‘Yetenek Kapısı’ platformu üzerinden başvurulara açıldı. İlanlara 35 farklı üniversiteden toplam 3 bin 149 öğrenci başvuru yaptı.

ÖĞRENCİLERİN DERSE YAKLAŞIMI OLUMLU

Kariyer planlama dersinin dönem sonu değerlemesine, güz döneminde bu dersi alan 32 üniversiteden 13 bin 162 öğrenci gönüllü katılım gösterdi. Anket sonuçları, ders içeriği, ders sorumluları ve ‘ytnk.tv’ hakkındaki tutumların çok büyük oranda olumlu olduğunu gösteriyor. Katılımcılar kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarının arttığını, farklı sektörlerde çalışma hayatına dair bilgi edindiklerini, kendilerini geliştirmeleri gereken konular hakkında fikir sahibi olduklarını ve derslerin kariyer gelişimleri için önemli bilgiler barındırdığını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 86'sı, dersin kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarını arttırdığını belirtti. Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi ve böylece gençlerin üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanması hedefleniyor.