Üniversite kayıtları sona eriyor...‘Kalan kontenjanlar ek yerleştirme için fırsat’

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Üniversite kayıt işlemlerinin 23 Ağustos’ta sona ermesinin ardından mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. YÖK Başkanı Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayları ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri konusunda uyararak şunları söyledi:

2 YILLIK PİLOTAJ BÖLÜMLERİNİN TAMAMI DOLDU

“Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Diğer yandan ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, ön lisans programlarının kontenjanları ise tamamen doldu. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan meslek yüksek okullarından mezun olanların süratle istihdam edilmesi, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırdı ve bu programlardaki doluluk oranlarını yükseltti. Ön lisans pilotaj programı 536.7 gibi rekor puanla öğrenci alırken, siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı.

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İSTİHDAM ODAKLI PROGRAMLARA İLGİ DUYUYORLAR

İstihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikli. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksek okullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inanıyoruz. Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz. Bu yıl düzenlenen YKS, üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli bir yere sahip olacak.”



MAZERETLİ KAYIT İÇİN SON GÜN 2 EYLÜL

Üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından 2 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar mazeretli kayıt başvuruları alınarak kayıtlar yapılacak. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmayacak ve kayıtlar yapılmayacak.