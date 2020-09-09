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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:47 |  Son Güncelleme:

Üniversite kaydını kaçıranlara kayıt hakkı

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Üniversite kaydını kaçıranlara kayıt hakkı
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YÖK, 2020-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa yerleşen ancak belirlenen tarihler kayıt yaptıramayan adaylara mazeretlerini bildirmeleri halinde yeniden kayıt hakkı verildiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“​2020- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme işlemleri (merkezi - ek yerleştirme) sonucunda bir programa yerleşen ancak 2020 YKS kılavuzlarında belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren üç hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurması halinde adayın mazereti ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilecek ve mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacak. Adayların konuyla ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleriyle birlikte süresi içinde başvurmaları gerekiyor.”

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