Üniversite kaydını kaçıranlara kayıt hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“​2020- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme işlemleri (merkezi - ek yerleştirme) sonucunda bir programa yerleşen ancak 2020 YKS kılavuzlarında belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren üç hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurması halinde adayın mazereti ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilecek ve mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacak. Adayların konuyla ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleriyle birlikte süresi içinde başvurmaları gerekiyor.”