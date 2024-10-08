‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’ yayınlandı.. Mezunların ilk iş bulma süresi 4,5 aya indi

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YÖK, üniversiteleri ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Araştırma-Geliştirme’, ‘Proje ve Yayın’, ‘Uluslararasılaşma’, ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ başlıklarında değerlendirerek ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nu hazırladı. Başta YÖKSİS veritabanı olmak üzere kamu ve bağımsız kaynaklardan alınan veriler kullanılarak hazırlanan raporda, Türkiye’deki 201 üniversite 64 göstergeye göre değerlendirildi. Rapora göre, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin yurt içi ilk iş bulma süresi 2023 yılında ortalama 4,5 ay olarak gerçekleşti. Bu süre 2022 yılında 6,4 ay olarak hesaplanmıştı. Üniversitelerin doktora programlarından mezun sayısı ise artış göstererek 11 bin 290’dan 13 bin 561’e ulaştı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Rapora göre, Türkiye’deki üniversitelerde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısında da artış yaşandı. Uluslararası öğrenci oranı yüzde 6,23’ten yüzde 7,1’e yükseldi. Değişim programları kapsamında üniversite başına düşen uluslararası öğretim elemanı oranı, 2023 yılında 13,2’den 16,6’ya çıkarak gelişim gösterdi. Bu artış, Türk üniversitelerinin uluslararasılaşma stratejilerinde başarılı olduğunu ve dünya çapında daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu.

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ATIF SAYISI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Ayrıca raporda, Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel üretkenliğinin her yıl artmaya devam ettiği belirtildi. Buna göre, 2022 yılında endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 87 bin 355 iken, 2023 yılında bu sayı 89 bin 334’e yükseldi. 2023 yılında Türkiye’deki 188 üniversitenin endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birlikli yayın ortalaması yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Üniversite-sektör iş birliğiyle yapılan yayınların oranı da yükselirken, 63 üniversitenin yayınlarına yapılan atıf sayısı dünya ortalamasının üzerinde oldu. 2023 yılında 144 üniversitede 2 bin 389 patent, faydalı model veya tasarım başvurusu yapıldı. Yapılan patent başvurularından 2023 yılında bin 96’sı olumlu sonuçlandı. Geçen yıla göre olumlu sonuçlanan patent sayısında yüzde 30’a yakın artış oldu.

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GELECEĞİN MESLEKLERİ DİKKATE ALINDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek raporu şöyle değerlendirdi:

“Bir önceki yıla göre doktora mezunu sayısının artması, mezunların yurt içi ilk iş bulma sürelerinin kısalması, olumlu sonuçlanan patent sayısının artması sevindirici gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılında 73 ön lisans ve lisans programı açıldı. Bu programlar belirlenirken istihdam odaklı bir anlayışla geleceğin meslekleri dikkate alınarak bir planlama yapıldı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan bu programlar, yapay zekâ alanındaki küresel rekabette ülkemize güç katacak.”