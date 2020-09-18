Üniversite için son şans

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın verdiği bilgilere göre, açıköğretim dahil bir üniversiteyi kazandığı halde 75 bin 446 bin aday kaydını yaptırmadı. Ünsal, ilk aşamada bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirmenin son şans olduğunu hatırlattı ve boş kalan kontenjanlarla ilgili şu bilgileri verdi:

DEVLETTE 105 BİN BOŞ KONTENJAN

“Toplam 145 bin 714 boş kontenjan var. Açıköğretim hariç devlet üniversitelerinde toplam kontenjan sayısı 61 bin 249, bunun 20 bin 288’i lisans, 40 bin 961’i de önlisans. Açıköğretimde toplam boş kontenjan sayısı 44 bin 110, bunun 16 bin 201’i lisans, 27 bin 909’u önlisans. Vakıf üniversitelerinin toplam boş kontenjanı 33 bin 199. Bunun 13 bin 930’u lisans, 19 bin 269’u önlisans. Kıbrıs ve yabancı üniversitelerin boş kontenjan sayısı ise 7 bin 66. 5 bin 230’u lisans, 1.836’sı önlisans. Geçen yıllarda olduğu gibi adayların tercihlerini yaparken bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

GÖZDE BÖLÜMLERDE ŞANSINIZ VAR

Baraj bulunan gözde bölümlerde de adayların tercih şansı devam ediyor. Öğretmenlik dallarında 1619 boş kontenjan var. Mühendislik programlarında toplam 12 bin 623 boş kontenjan olduğu görüldü. En çok inşaat mühendisliğinde boş kontenjan kalırken, kalan 3 bin 376 boş kontenjanın 2 bin 694’ü devlet, 621’i vakıf, 61’i de Kıbrıs üniversitelerinde. Sağlık bilimi dallarında toplamda 1478 boş kontenjan var, bunların 73’ü tıp programlarında. 73 boş kontenjanın 7’si devlet, 41 vakıf, 25’i de Kıbrıs üniversitelerinde. Hukukta 1658 boş kontenjan var. Bunların 44’ü devlet, 1138’i vakıf, 476’sı Kıbrıs üniversitesi.”

TERCİH YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

SIRALAMAYA DEĞİL PUANA BAKIN: İlk yerleştirmede adaylara puanlara göre değil, sıralamaya göre tercih yapmalarını öneriyorduk. Ancak ek yerleştirmelerde bu durum farklı. Adayların özellikle puanla tercih yapmaları gerekiyor. Genel yerleştirme sonrasında artık sıralamayla tercih yapılmıyor.

AZ KONTENJANI OLAN BÖLÜMLERİ DE YAZIN: Bir programdaki boş kontenjanların çokluğuna, azlığına bakılabilir ama çok kontenjan kalan bölümlerin yerleştirme puanı yükselebiliyor. Çok kontenjan olan bölümlerden bazılarını seçebilirler ancak tercih listesinde az kontenjan kalmış bölümleri de seçerek şanslarını arttırabilirler.

PUANINIZDAN DÜŞÜK YERLERİ YAZIN: İlk yerleştirmede sıralamanın üstündeki yerler de yazılabiliyordu, ancak taban puanı oluşmuş bir yer, puanınız taban puanından düşükse yazılamıyor. Bir programın taban puanı 400, puanınız 380 ise o bölümü yazamazsınız. Tercih yaparken puan sınırı oluşmuş yerleri seçerken, kendi puanınızın altındaki yerleri listenize yazın. Örneğin, bir programın taban puanı 310. Puanınız 311 ise şansınız düşüktür. Ancak 340 puan alan öğrenciler seçerse yerleşme şanslarını arttırmış olur.