Üniversite hastanelerinde çalışanlara ek ödeme

Sağlık tesislerinde görevli sağlık çalışanları için ağustos ayından geçerli olmak üzere üç ay tavandan ek ödeme genelgesi Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Üniversitelerin tıp fakültelerinde çalışan sağlık personeli için de ek ödeme yapılması hususunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na başvurular yapılmış, YÖK konuyla ilgili harekete geçmişti. Girişimler sonuç verdi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek. Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 1/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”