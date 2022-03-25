Üniversite adaylarının sayısı 3 milyonu aşacak

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Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“18-19 Haziran'da düzenleyeceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı: 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2 milyon 56 bin 512. Öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168 bin 430. 2022-YKS’ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim.”