Üniversite adaylarına online kış seminerleri

Üniversite adaylarının hayal ettiği bölüm veya üniversite hayatına dair akıllarındaki sorulara yanıt bulmasına yardımcı olmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından herkese açık ve online ‘Kış Seminerleri’ düzenlendi. Seminerler, hukuk alanından sosyal ve beşeri bilimlere, iletişimden sağlık ve mimarlığa, mühendislikten spor bilimleri ve teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi. Güncel meseleler, mesleklerin geleceği ve uluslararası imkanlar gibi farklı başlıkların ele alındığı seminerler dizisinde, Prof. Dr. Ali Nesin, Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan, Prof. Dr. Benan Orbay, Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz, Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün, Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Tut Haklıdır, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dinç, Doç. Dr. Leyla Keser, Prof. Dr. Nilgün Sarp, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başer, Ar. Gör. Ülker Tatlıdil, Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel, Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy söz alan isimler arasında yer aldı.

‘KIŞ SEMİNERLERİ’Nİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN