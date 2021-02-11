Üniversite adaylarına online kış seminerleri
Üniversite adayları için online kış seminerleri düzenlendi. Kış seminerlerinde, alanında uzman akademisyenler, hukuktan sosyal ve beşeri bilimlere, iletişimden sağlık ve mimarlığa, mühendislikten spor bilimleri ve teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede mesleklerin bugünü ve geleceği değerlendirildi. Öğrencilerin hayal ettiği bölüme, üniversite hayatına ve mesleklerin geleceğine dair akıllarındaki sorular yanıtlandı.
Üniversite adaylarının hayal ettiği bölüm veya üniversite hayatına dair akıllarındaki sorulara yanıt bulmasına yardımcı olmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından herkese açık ve online ‘Kış Seminerleri’ düzenlendi. Seminerler, hukuk alanından sosyal ve beşeri bilimlere, iletişimden sağlık ve mimarlığa, mühendislikten spor bilimleri ve teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi. Güncel meseleler, mesleklerin geleceği ve uluslararası imkanlar gibi farklı başlıkların ele alındığı seminerler dizisinde, Prof. Dr. Ali Nesin, Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan, Prof. Dr. Benan Orbay, Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz, Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün, Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Tut Haklıdır, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dinç, Doç. Dr. Leyla Keser, Prof. Dr. Nilgün Sarp, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başer, Ar. Gör. Ülker Tatlıdil, Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel, Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy söz alan isimler arasında yer aldı.
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