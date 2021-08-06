Üniversite adaylarına baraj umudu

YKS tercih dönemi dün başladı. ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde, 492 bin ön lisans, 494 bin 132 lisans, 28 bin 196 özel yetenek, 24 bin 537 okul birincisi olmak üzere toplam

1 milyon 38 bin 865 kontenjan bulunuyor. Geçen yıl Alan Yeterlilik Testi (AYT) tercih barajı pandemi nedeniyle 180’den 170’e düşürülmüş ve böylece daha fazla üniversite adayının tercih yapabilmesinin önü açılmıştı. Bu yıl ise AYT tercih barajı yeniden 180’e yükseltildi.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Uzmanlar, bu yıl gerçekleştirilen YKS’nin sonuçlarının açıklanmasının ardından özellikle vakıf üniversitelerinde çok sayıda kontenjan boşluğu kalabileceğini belirtmişlerdi. Buna neden olarak da öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları ve bu seneki sınavda özellikle matematik sorularının zor oluşu gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gece katıldığı televizyon programındaki, AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesi yolunda çalışma yapıldığını söylemesiyle gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na çevrildi. YÖK’den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ama üniversite adaylarında AYT tercih puanının 180’den 170’e ineceğine ilişkin beklenti oluştu.

ALT SIRALAR DEĞİŞECEK

Halihazırda sayısal puan türünde 390 bin, eşit ağırlıkta 580 bin ve sözel puan türünde 540 bin öğrenci tercih yapabiliyor. Uzmanlara göre baraj puanının 170’e düşürülmesi sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinin her birinde ortalama 200 bin öğrencinin daha üniversite tercihi yapabilmesinin yolunu açacak. Eğitimci Onur Soğuk’a göre, 180 barajını geçen adayların endişesi şöyle: “Barajı biz geçtik ancak ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) eklenmesi sıramızı etkileyecek.”

Barajın düşmesi durumunda ham puanı düşük olan aday OBP’si yüksek ise 180 barajını geçmiş bir adayın üstünde yer alabilecek. Ancak bu durum teknik olarak ham puanı 180 ile 210 puan arasındaki adayları etkileyecek. OBP eklendiğinde sıralamadaki değişim 240 puan ve altında olmuş olacak, sıralamanın üst kısımlarını ve yüksek puanlı bölümlerin taban puanını etkilemeyecek.