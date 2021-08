Üniversite adayından aşı çağrısı

Bir yandan hastalıkla mücadele eden, bir yandan da tercih edeceği üniversiteyi araştıran Elif Ebrar Erciyes:

"AŞI OLMAYA FIRSATIM OLMADAN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Kovid-19'a yakalanan Erciyes, testi pozitif çıkan annesi ile Kayseri Şehir Hastanesi pandemi kliniğinde aynı odada tedavi görüyor. Aşıları tam olan Kovid-19 hastası anneannesi ise hastalığı evinde geçiriyor. İlk başta Kovid-19 olduğunu kendine konduramadığını dile getiren Erciyes şunları söyledi:

"Sonra baktım ki tüm belirtiler var, test yaptırdım ve pozitif çıktım. Ateşim 38,8 dereceye çıktı ve hiçbir şey düşürmedi, sonra buraya geldik. 10 Ağustos'tan beri buradayım. Tercih dönemindeyim şu an. Sınav sonucum iyi şükür, ilköğretim matematik öğretmenliği yazmayı planlıyorum. Burada şehir, bölüm araştırıyorum, yurtlara bakıyorum. Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünü istiyorum, umarım gelir. Gerçekten çok karışık duygular içindeyim. Tercih döneminden dolayı heyecanlıyım. Aşı olmayı istiyordum. İki hafta sonra olacaktım ama aşı olmaya fırsatım olmadan koronavirüse yakalandım. Aşı öyle önemliymiş ki... Anneannem 71 yaşında, aşı olmuştu ve şu an evde, hastalığı benden iyi atlatıyor. Evinde sakince, hafif şekilde geçiriyor. Annem de yanımda o da pozitif ama aşılı olduğu için hafif atlatıyor. Bir ben böyleyim, aşı olmadığım için ağır geçiriyorum. Hastalığın her an gelebileceğini ve yaş seçmiyor. Aşıyı destekliyorum, herkes olmalı."