Üniformalarla Boğaz’a atladılar...Denizciliğe ilk adımı attılar

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İstanbul’da Boğaz kenarında yer alan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yıllardır öğrenciler, mezuniyet töreninde denizle buluşuyor. Kökleri 17’inci yüzyıla dayanan, 1928 yılında ise “Yüksel Deniz Ticaret Mektebi” adıyla ilk modern uygulamalı denizcilik eğitimine başlanan kurum, 1982 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek denizci olmak isteyen liselilere hizmet vermeye başladı. 42 yıldır denizcilik eğitimi veren lise, bu yıl 39’uncu mezunları için bir mezuniyet töreni düzenledi. Törende, okulun güverte işletme alanından 20, ‘gemi makineleri işletme’den 20 ve ‘gemi elektroniği ve haberleşme’den 8 olmak üzere toplam 48 öğrencisinin engin denizlerde sürecek kariyerleri için lise eğitimi bu köklü gelenekle tamamlandı.

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ÖNCE BEYAZ ÜNİFORMA SONRA GECE ELBİSESİ

Mezun olmaya hak kazanan37 erkek 11 kız olmak üzere toplam 48 öğrenci için önce ailelerinin de katıldığı berat teslim töreni düzenlendi. Ardından öğrenciler denizcilik andını okuyarak kep yerine şapkalarını fırlattılar. Daha sonra asırlık geleneği gerçekleştirmek için okulun rıhtımına üniformaların üzerine giydikleri can yelekleriyle dizildiler ve 3’erli gruplar halinde sırayla denize atladılar. Kimi su sıcaklığından çekinerek, kimi koşarak Boğaz’a atlayan öğrenciler, ilk atlayışın ardından ikincisini de gerçekleştirmek için yeniden rıhtımda yerini aldı. Sonrasında hızlıca kurulanan öğrenciler, üniformalarını çıkarıp gece eğlence kıyafetlerini giyerek denize uğurlandılar.

NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Okul Müdürü Erol Gündoğdu, öğrencilerin okulda yüzme eğitimi de aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“42 yıldır bu okul var ancak 1928’den beri bulunduğumuz bu yerleşkede denizcilik eğitimi veriliyor. Yani yaklaşık bir asırdır denizcilik eğitimi verilen bir kampüsün içindeyiz. Geleneğe göre denize atlayan öğrencilerimiz sudan çıktıktan sonra da tekneyle yeniden denize uğurlanıyor. Bu kültür okulumuzda nesilden nesile aktarılmış. Bu yıl da aynı kültürü devam ettirecek şekilde bir mezuniyet töreni düzenledik. Öğrencilerimiz, okulumuzun rıhtımından denize atladı. Bu alanda suyun yüksekliği 2 buçuk ile 4 metre arasında değişiyor. Yaptığımız ölçümlere göre su sıcaklığı ise 21 derece. Diğer yandan çocuklarımız için önlem de aldık. Atlayış sırasında denizde arama kurtarma ekibinden 2 ve deniz polisinden 1 tekne sahilde yerini aldı. Ayrıca bir cankurtaranımızın da gözü tören boyunca çocukların üstündeydi.”

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SUYUN TADI BİLE BAŞKAYDI

Mezunlar, tören sonrası hislerini şöyle anlattı:

Aysu Ece Demirbaş, Güverte İşletme Alanı: Okulu birincilikle bitirdim bu nedenle çok mutluyum. Ailem de beni gururla destekledi. Denize atlamak çok iyi geldi. Hatta iki kez atladım. İleride gemi kaptanı olmak istiyorum.

Hüseyin Mehmetoğlu, Güverte İşletme: Denize atlamak muhteşem bir duygu. Dört yıl boyunca burada okurken hep sabırsızlıkla bu anı bekledim. Bir kez atlamak yetmedi ikinciye koştum. Hayalini kurduğum bir okuldan sonunda mezun oldum, çok mutluyum.

Emre Deniz Karadeniz, Gemi Makineleri İşletme: Ailem hep denizci olmamı istedi. Ancak ben bu okula başlarken denizciliğe karşı hevesli değildim. Gördüğüm eğitimden sonra işe tamamen ısındım. Bu mesleği yapacağımı düşünüyorum.

Miray Elçi, Güverte İşletme: Aile ortamını bulduğum okulumdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Bu törenle ilk defa Boğaz’a atladım. Sanki ilk kez denize giriyormuşum gibiydi, suyun tadı bile bir başkaydı. Bizim için ıslak ve farklı bir mezuniyet oldu.

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‘DENİZ SOĞUKTU AMA İÇİMİZİ ISITTI’

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Okuldaki son günümü yaşıyorum. Mezun olmadan gerekeni yapıp denize atladım. Su soğuktu ama garip bir şekilde içimi ısıttı. Arkadaşlarımızla son görevimizi yaparken duygulandık. Evimden ayrılıyor gibi hissediyorum. Gemi Makineleri İşletme alanında sadece 3 kız öğrenciydik. Üçümüz de mesleğe devam etmek istiyoruz. Umarım sektördeki kadın sayısı artmaya devam eder.Okulu bölüm birincisi olarak tamamladım. Denizi çok seviyorum. Burada aldığım yüzme eğitimi mezuniyet töreninde atlarken işime yaradı.Okulu ikincilikle bitirdim. Açıkçası bana da sürpriz oldu çünkü ikinci olduğumu törende öğrendim. Böylece tören başarıyla taçlandı. Geleneği olan bir okuldan mezun olmak ise çok gurur veriyor.

DENİZCİLİK ANDI