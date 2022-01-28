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Üniforma nasıl yazılır? Üniforma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Üniforma nasıl yazılır Üniforma kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Genelde pek çok kişinin bildiği ve sıkça kullandığı kelimelerden bir tanesi de üniformadır. Bu kelimenin Anlamı ve yazılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Üniforma kelimesi, Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Dilimizde kullanılan tüm kelimelerin Türk Dil Kurumu üzerinden belli kalıpları ve anlamı bulunur. Üniforma nasıl yazılır sizler için derledik.

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Üniforma kelimesi, Türkçeye İtalyancadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelime, günümüzde taşıdığı anlamı ile birlikte çok sık kullanılır.

 Üniforma Nasıl Yazılır?

 Üniforma kelimesi değişik şekillerde ele alınır ve amacına uygun bir şekilde ifade edilir. Dilimizde üniforma, takım elbise, aynı işi yapan kişilerin giydiği elbise, Silahlı kuvvetlerin giydiği resmî kıyafet şeklinde tanımlanır. Bu kelime, dilimizde en sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle üniforma kelimesinin TDK sözlük anlamına göre doğru yazılışını bilmek gerekiyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru Yazılışı ise, üniforma şeklindedir.

 Üniforma Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türk Dil Kurumunda her kelimenin doğru yazılış biçimleri yer alıyor. Yazımında tereddüte düşülen her kelime için TDK’nın güncel yazım sözlüğünden yararlanılabilir. Ülkemizde yazılışında en sık hata yapılan kelimeler arasında ise, üniforma kelimesi yer alıyor. Bu kelime, TDK’ya göre üniforma şeklinde yazılır. Dilimizde bu kelime genellikle ünüforma şeklinde de yanlış yazılabiliyor. Bu nedenle yazım yanlışı yapmamak için kelimenin yazılışını doğru bilmek ve buna uygun bir şekilde yazmak gerekir.

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