UNICEF’den Bakan’a ziyaret

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Bakan Özer, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede UNICEF ile bugüne kadar yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirterek, iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer; temel eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmen niteliklerinin artırılması konularında iş birliği içinde olmak istediklerini dile getirdi.

UNICEF Bölge Direktörü Afshan Khan ise UNICEF'in Millî Eğitim Bakanlığı ile birçok alanda çalışma yürüttüğünü, özellikle Suriyeli çocukların eğitime erişimi konusunda yakın iş birliği yapıldığını söyledi. Khan, Türkiye'nin Suriyeli çocukları eğitime dâhil etme konusundaki başarılarına değinerek Millî Eğitim Bakanlığı ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Heyetler arası görüşmeye Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Regina De Domınıcı de katıldı.