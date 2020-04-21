MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriUNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu
GeriEğitim UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Öğrenim Pasaportu adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığını bildirdi.

UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Microsoft, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu. UNICEF’ten yapılan açıklamada, Öğrenim Pasaportu (Learning Passport) adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığı belirtildi. Cambridge Üniversitesi’nin de yazılım ortağı olduğu  platformun, mülteci çocuklara dijital ortamda uzaktan eğitim sağlamak için kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulları kapatılan çocuklar ve gençler arasında da hızla yaygınlaştığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle