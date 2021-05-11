Unıcef Nedir? Unıcef Ve Unıcef Kelimesinin Açılımı Hakkında Bilgi

UNİCEF; 1946 yılında ABD'nin New York kentinde kurulmuş uluslararası bir örgüttür.

UNİCEF Nedir?

Tüm dünyada özellikle 2. Dünya Savaşından sonra işbirliği ve yardımlaşmanın geliştirilmesi amacıyla birçok yeni uluslararası örgütler kurulmuştur. UNİCEF diye kısaltılan örgüt de 11 Aralık 1946 tarihinde kurulmuştur. İlk kurulduğunda örgütün adı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'dur.

Çok sayıda dünya ülkeleri tarafından imzalanmış bulunan Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda faaliyet gösteren UNİCEF, çocuk haklarına kalıcı, etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak ve çocuklara yönelik davranışları çocuk hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak amacıyla çaba göstermekte olan bir örgüttür. UNİCEF' in amacı tüm dünya çocuklarının yaşatılması korunması ve gelişiminin, insanlığın içsel kalkınma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğu noktasında ısrarlıdır.

UNİCEF; özellikle en dezavantajlı konumda olan çocuklara bu bağlamda savaş kurbanlarına, doğal afetlere uğrayanlara, aşırı yoksulluk içinde bulunanlara, şiddet ve sömürünün her şeklinden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına ise özel önem ve öncelik vermeyi ilke edinmiştir.

UNİCEF Ve UNİCEF Kelimesinin Açılımı Hakkında Bilgi

UNİCEF kelimesinin açılımı İngilizce olarak " United Natıons International Children's Emergency Found" şeklindedir. Türkçe olarak açılımı ise " Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" dur. Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş ve faaliyet gösteren örgütler arasında dünyaca ünlü ve en yaygın biçimde çalışan UNİCEF bilinilirlik anlamında da ilk sıralarda yer almaktadır.