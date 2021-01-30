UNESCO: Eğitimin kayıp yılı

UNESCO rakamları, salgın nedeniyle okullarının kapanması sebebiyle, ortalama olarak bir akademik yılın üçte ikisinin kaybedildiğini gösteriyor. Pandeminin başlangıcından bu yana küresel olarak okullar ortalama 3.5 ay (14 hafta) boyunca tamamen kapalı kaldı. Bu rakam, yerelleştirilmiş okul kapanışları da hesaba katıldığında, bir akademik yılın üçte ikisine denk gelen 5.5 aya (22 hafta) yükseliyor.

LATİN AMERİKA SINIFTA KALDI

Kapanma süreleri bölge ve ülkelere göre de önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor. Okullar; Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ortalama 5 ay (20 hafta) Avrupa’da 2.5 ay (10 hafta) ve Okyanusya’da 1 ay kapalı kaldı. Tam ve yerelleştirilmiş kapanışların süresi de hesaba katılınca, okulların kapalı kalma süresinin Latin Amerika ve Karayipler’de ortalama yedi ayı (29 hafta) aştığı gözleniyor. 1.3 milyarlık nüfusla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da okullar 47 haftadır kapalı. Angola 44, Panama ve Ruanda 42, Irak ve Güney Sudan ise 41 haftadır eğitim kurumlarını kapalı tutuyor.

AŞIDA ÖNCELİK ÇAĞRISI

Okula güvenli bir dönüş sağlamak için UNESCO, dünyadaki 100 milyon öğretmen ve eğitimciye aşılama kampanyalarında öncelik verilmesi çağrısında bulundu. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Eğitim kurumlarının uzun süreli ve tekrarlanan kapanışları, öğrenciler üzerinde psiko-sosyal bir yük oluşturuyor, öğrenme kayıplarını ve okulu bırakma riskini artırarak en savunmasız olanları orantısız bir şekilde etkiliyor. Bu nedenle, tam okul kapatma son çare olmalı ve bunları güvenli bir şekilde yeniden açmak bir öncelik olmalı” dedi.