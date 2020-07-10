UNESCO Eğitim Direktörü Marope’den üniversite ziyareti

Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Atlas Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope’yı ağırladı.

‘EĞİTİMDE MUTLAK BAŞARI İÇİN ONLİNE VE ÖRGÜN EĞİTİM İYİ BİR KARMA OLMALI’

Dr. Mmantsetsa Marope, pandemi sürecinin tüm dünya için büyük bir şok etkisi yaratmasının yanı sıra eğitimi daha global, tutarlı, yakın ve sağlam yapmak adına önemli bir koz verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Eğitim süreçleri tüm dünyada genel olarak değişime açık değil. İlk aşamada küresel salgın, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra eğitim için de zorlu bir sürece sebep oldu. Fakat bu zorlukların yanında bize başka bir bakış açısı kazandırdığına inanıyorum. Çocukları dört duvar arasına sıkıştırmadan da eğitim süreçlerinin mümkün olduğunu gösterdi. Başka bir şekilde de eğitimi tecrübe edebileceğimizi deneyimledik. Online platformlar vasıtasıyla dünyanın her yerine eğitimin aynı kalitede ulaşmasını sağladı. Eğitimi globalleştirdiğini ve standartlaştırdığını düşünüyorum. Eğitim ve öğretim sosyal bir olay. Zorunlu haller dışında etkileşim olmadan eğitim olmaz. Bizler sosyal bireyleriz, pandemi sona erdiğinde geri dönüş yapacağımız yüz yüze etkileşim, eğitimin ana yapı taşıdır. Bu süreç hem teknolojik altyapılar sayesinde uzaktan eğitimin, hem de örgün eğitimin doğru bir karmasıyla mümkün olabileceğini gösterdi. Eğer eşit şartlar verilirse Harvard’tan mezun olan birinin İstanbul’da mezun olan bir öğrenciden farkı olmaz. Ben yaşamım sona ermeden bu farkın sıfırlandığını görmek istiyorum. Sizin de yeni kurulan genç, dinamik ve ayakları yere sağlam basan bir üniversite yönetimi olarak bu sisteme nasıl dahil olabileceğinizi planladığınızı gözlemliyorum. Eğitimde eşit şartlar sağlayan bir üniversitenin ulusal kaynaklarını ve jeopolitik konumunu nasıl kullandığı, ne kadar globalleştiği çok önemli.”

‘ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA ARAŞTIRMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ’

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, şunları söyledi:

“Türkiye’nin genç ve dinamik üniversitelerinden biri olarak bu yıl eğitim öğretime başlayacağız. Bu aşamada ziyaretlerinden büyük onur duyduk. Üniversite fikri bizim için 20 yılda şekillendi. Hem eğitim hem de araştırma üniversitesi olarak planladık. İlk yıl 1200 öğrenciyle eğitime başlamayı düşünüyoruz. Yurtdışından da öğrenci alacağız. Pandeminin dezavantajlarının yanı sıra bir tarafıyla bizim için şans oldu diyebilirim. Yeni kurulan bir üniversite olarak altyapımızı buna göre organize edebilme fırsatı yakaladık. Kampüsümüzde tüm alanları sosyal mesafeli şekilde planladık ve kapasitemiz yüksek olmasına rağmen az öğrenci alacağız. Bu anlamda süreci görerek ilerleyebildiğimiz için mutluyuz. Öğrenci başına daha çok akademisyenle daha çok bilgiye odaklanacağız. Ağırlıklı olarak sağlık olduğu için online yanında örgün eğitimi de üniversitemizde vereceğiz. Bilgiyi online’a kolaylıkla aktarabiliriz ama biz tecrübeyi de aktarmayı planlıyoruz. Çeşitli bilimsel yayınlar ve patentler ortaya koymak istiyoruz. Böylelikle ilk önce kaliteyi sağlayacağız ve sıralamada kısa sürede global üniversiteler arasında üst sıralara yükselteceğiz.”

Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, ise “Hem Türkiye hem yurtdışında iyi bir sıralamada olmak istiyoruz. Covid-19 tecrübesinden sonra dijital altyapımız da çok iyi oldu. Yeni olmanın avantajlarını kullanarak çok hızlı, iyi bir konumlama yapacağız. Üniversitemizdeki bacakları planlarken, hem eğitim alanında 21’inci yüzyılın yetkinliklerini vermek hem de araştırmaya gelişmeye açık olmak konusunda netleştik. Bundaki amacımız mesleki olarak yeterli olmalarının yanı sıra, yol gösterici olmaları ve iyi bir insan olarak yetişmeleri” dedi.