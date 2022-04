Understand 2. Ve 3. Hali Nedir? Understand Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Understand fiili irregular fiil olarak geçer. Düzensiz fiil anlamına gelen bu durum, olumlu ve geçmiş zaman içeren cümlelerde 2. hali ile kullanılır. Geçmiş ile gelecek zaman arasında bağlantı kurulacak olan cümlelerde ise 3. hali kullanılır.

Understand Fiilinin 2. Halinin Kullanımı Nasıldır?

Understand fiilinin 2. hali sadece simple past yani ''geçmiş zaman'' olarak bilinen durumda kurulacak olumlu anlam içeren cümlelerde tercih edilir. Aynı şekilde geçmiş zaman olarak olumsuz anlam içeren ya da soru içerikli cümlelerde de ''did'' yardımcı fiili var ise, asıl fiilin yalın hali tercih edilir. ''Mary saw she understood how you were know.'' cümlesi ile Türkçe olarak; Mary senin nasıl bildiğini anladığını söyledi.'' anlamı çıkar.

Understand Fiilinin 3. Halinin Kullanımı Nasıldır?

Haberin Devamı

Fiilin 3. hali hem geçmiş hem de gelecek zaman için kullanılabilir. Aynı zamanda soru cümlelerinde de tercih edilir. ''Has she understood this topic?'' cümlesinde; ''O konuyu anladı mı?'' denmek istenir. Eğer gelecek zaman için kullanılacak ise, özneden sonra ''will have'' eki getirilir.