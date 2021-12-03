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Ün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ün#Eş Anlamlısı
Ün kelimesinin eş anlamlısı nedir Ün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlam konusu herkesin ilgisini çeken bir konudur. Eş anlamı merak edilen kelimeler internet üzerinde her birey tarafından araştırılabiliyor. Ün kelimesinin sahip olduğu her eş anlam, kişiler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Eş anlamlısı hakkında farklı kaynaklarda detaylı araştırmalar yapılıyor. Ün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ün eş anlamlı ile örnek cümleler ile alakalı tüm detayları derledik.

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Ün kelimesinin sahip olduğu eş anlamlar bulunuyor. Eş anlamları, ün kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeleri ifade ediyor. Ün kelimesi, nam, şan ve şöhret kelimeleriyle anlam bakımından aynıdır.

 Ün Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlar herkesin bildiği konulardan biridir. Günlük hayatta kullanılan kelimelerin farklı eş anlamları vardır. Sahip oldukları eş anlamlar, kelimelerin aynı anlamda olduğunu gösteriyor. Ün kelimesinin de sahip olduğu farklı eş anlamlar bulunuyor. Ün kelimesinin eş anlamları hakkında yapılan araştırmalar bulunuyor. Ün kelimesi yerine kişilerin kullanabileceği farklı kelime seçenekleri bulunuyor. Nam ve şan kelimeleri, ün kelimesiyle eş anlamlıdır.

 Ün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Ün kelimesinin yerine tercih edilebilecek şan kelimesi günümüzde yaygın olarak görülüyor. Şan kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı bireylerin araştırdığı bir konudur. Ün kelimesi yerine, şöhret kelimesi de tercih edilerek kullanılabiliyor. Ün kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle kurulan örnek cümleler şu şekildedir;

Şöhret sahibi olmak için çok çalışmak gerekiyor.

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Bir namın olsun istiyorsan alanında başarılı olmalısın

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