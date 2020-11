Umut'un adı sınıfta yaşayacak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı enkazından depremde hayatını kaybeden yedi yaşındaki Umut Perinçek'in adı kentteki bir anaokulun ana sınıfında yaşatılacak. Enkazdan saatler önce çıkarılan anne Seher Perinçek, ikiz kızları Elzem ve Ezel, umudun simgesi haline gelen Elif ve onları dışarıda saatlerce bekleyen baba Oğuz Perinçek ile hastane odasında buluşmuştu. O buluşmada eksik kalan ise enkazdan sağ çıkarılan ancak kısa bir süre sonra hayata veda eden ailenin yedi yaşındaki üyesi Umut Perinçek'ti. İzmir'deki bir okul ana sınıfına Umut'un adını vererek, onu çocukların gülüşünde, neşesinde yaşatma kararı aldı. Okul yöneticileri, anne Seher ile baba Oğuz Perinçek'e ulaşıp Umut için bir öz geçmiş hazırlamalarını istedi. Enkazdan çıkarılan üç çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Perinçek çiftinin kaleme aldığı öz geçmiş ‘Umut Perinçek’ ana sınıfının kapısına asıldı.

‘HOŞÇA KALIN ARKADAŞLAR’

Deprem öncesi dört kardeşin bir arada olduğu mutlu bir fotoğrafla süslenen ve Umut'a ait bir imzayla noktalanan özgeçmiş şöyle:

"Merhaba arkadaşlar, ben Umut Perinçek. Ağustos 2014'te İzmir'de ailemin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Çok şanslıydım, Ezel ve Elzem ablalarım vardı, daha sonra aramıza Elif kardeşim katıldı. Böylece abi olmuştum. Kalabalık bir aileye sahip olmam sebebiyle insanları hep çok severim. Bilgisayar, televizyon, telefon yerine hayatı doğayla iç içe keşfetmeyi, faaliyetler yapmayı, resim çizmeyi çok severim. Böcekleri elime alır, inceler, koleksiyon yaparım. En hızlı yarış arabasını seçmeye çalışır, çok iyi top oynar, bisikleti en hızlı ben sürerim. Matematiği çok sever, üç basamaklı sayıları akıldan toplayabilirim. Kitap koleksiyonum çok özeldir, okumayı bilmesem de bazen resimlerine bakar kardeşime okurum, bazen de ablalarımdan okumasını isterim. Ailemin aslan oğlu olduğumdan yardım etmeye bayılırım. 30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen depremde başka çocukların yüzlerini güldürebilmek, başka insanlara yardım etmek, başka insanların kalbine umut olmak için başka diyarlara gitmem gerekti. Ama ben sizinleyim, sizin her gülüşünüzde, her mutluluğunuzdayım. Çünkü ben Umut'um. Her zaman her yerde umut vardır. Sevgilerimle, hoşça kalın arkadaşlar."

‘UMUT BENİM OĞLUM FAKAT UMUT HERKESİN İHTİYACI’

Umut'un babası Oğuz Perinçek, çocukları Elif, Elzem, Ezel ve eşi Seher'in sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman hastanelere giderek pansuman yaptırdıklarını, deprem sonrası yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını söyledi. Eşi ve çocuklarının yaşam mücadelesini duyanların kendilerine ulaşıp yardım önerisinde bulunduklarını belirten Perinçek, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi. Kamu yararına olan faaliyetlere ise sıcak baktıklarını, Türkiye'nin bazı yerlerinde oluşturulan kütüphanelere ve küçükler için hazırlanan sınıflara oğlunun adının verilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Perinçek, "Umut benim oğlum ama umut herkesin ihtiyacı..." diye konuştu.