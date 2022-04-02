Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Umutun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Umut sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Meyusiyet 2- Karamsarlık 3, Pesimizm 4- Bedbinlik 5- Ümitsizlik

Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ümit

2- Ferahlık

3- Beklenti

4- Nikbinlik

Umudun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- ÜMİT:

Divan şairleri tarafından daha çok ''ümmid-i bîm'' (umut ve korku) şeklinde kullanılan ümit kelimesi, umut sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Örnek Cümleler:

1- Ümit, insanın her derdine derman en tesirli ilaçlardan biridir.

2- Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe hala ümitle bakıyor.

2- FERAHLIK:

Dilimize Arapçadan geçen ferahlık kelimesi, büyük bir sıkıntıdan kurtulma, rahatlama ve umutlu olma demektir.

Örnek Cümle:

İlkbaharın gelmesiyle birlikte içimi yeniden bir ferahlık kapladı.

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3- BEKLENTİ:

Beklemek fiilinden türetilen beklenti sözcüğü, cümle içerisinde umut kelimesinin yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

''İnsanın hiçbir beklentisi karşılanmasa bile ümit etmeye ve sabırla beklemeye devam ediyor.''

4- NİKBİN:

Dilimize Farsçadan geçen nikbin, olaylara iyi tarafından bakmak demektir.

Örnek Cümle:

''Nikbin bir insan olduğu için onu hiç kimse kolay kolay üzemez.''