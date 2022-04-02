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Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Umutun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Umutun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Dil devriminden sonra literatüre giren umut kelimesi, ''ummak'' fiilinden türetilmiştir. Kişinin yakın ya da uzak gelecekte iyi şeylerin olacağına dair hissettiği güven duygusuna umut denir. Bu kelime birçok deyimde de kullanılır. Örnekler: 1- Umduğunu Bulamamak 2- Yarınlara Umutla Bakmak. Umut kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Umut sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Meyusiyet 2- Karamsarlık 3, Pesimizm 4- Bedbinlik 5- Ümitsizlik 

 Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Ümit

 2- Ferahlık

 3- Beklenti

 4- Nikbinlik 

 Umudun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- ÜMİT: 

 Divan şairleri tarafından daha çok ''ümmid-i bîm'' (umut ve korku) şeklinde kullanılan ümit kelimesi, umut sözcüğüyle eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Ümit, insanın her derdine derman en tesirli ilaçlardan biridir.

 2- Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe hala ümitle bakıyor. 

 2- FERAHLIK: 

 Dilimize Arapçadan geçen ferahlık kelimesi, büyük bir sıkıntıdan kurtulma, rahatlama ve umutlu olma demektir. 

 Örnek Cümle: 

 İlkbaharın gelmesiyle birlikte içimi yeniden bir ferahlık kapladı. 

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 3- BEKLENTİ: 

 Beklemek fiilinden türetilen beklenti sözcüğü, cümle içerisinde umut kelimesinin yerine kullanılabilir. 

 Örnek Cümle: 

 ''İnsanın hiçbir beklentisi karşılanmasa bile ümit etmeye ve sabırla beklemeye devam ediyor.'' 

 4- NİKBİN: 

 Dilimize Farsçadan geçen nikbin, olaylara iyi tarafından bakmak demektir. 

 Örnek Cümle: 

 ''Nikbin bir insan olduğu için onu hiç kimse kolay kolay üzemez.''

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