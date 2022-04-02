Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Umutun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Umut sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Meyusiyet 2- Karamsarlık 3, Pesimizm 4- Bedbinlik 5- Ümitsizlik
Umut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Ümit
2- Ferahlık
3- Beklenti
4- Nikbinlik
Umudun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- ÜMİT:
Divan şairleri tarafından daha çok ''ümmid-i bîm'' (umut ve korku) şeklinde kullanılan ümit kelimesi, umut sözcüğüyle eş anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1- Ümit, insanın her derdine derman en tesirli ilaçlardan biridir.
2- Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe hala ümitle bakıyor.
2- FERAHLIK:
Dilimize Arapçadan geçen ferahlık kelimesi, büyük bir sıkıntıdan kurtulma, rahatlama ve umutlu olma demektir.
Örnek Cümle:
İlkbaharın gelmesiyle birlikte içimi yeniden bir ferahlık kapladı.
3- BEKLENTİ:
Beklemek fiilinden türetilen beklenti sözcüğü, cümle içerisinde umut kelimesinin yerine kullanılabilir.
Örnek Cümle:
''İnsanın hiçbir beklentisi karşılanmasa bile ümit etmeye ve sabırla beklemeye devam ediyor.''
4- NİKBİN:
Dilimize Farsçadan geçen nikbin, olaylara iyi tarafından bakmak demektir.
Örnek Cümle:
''Nikbin bir insan olduğu için onu hiç kimse kolay kolay üzemez.''