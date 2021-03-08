Umut Fakirin Ekmeğidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Umut her zaman olan ve hiç bitmeyecek bir duygudur. Umut kelimesinin anlamı ummak, bir şeyi istemek, beklemek, sanmak anlamına gelir. Bu durumda umut kelimesi iyi bir sanıdan doğan güven ve inanç duygusu olarak tanımlanabilir. Umut ekmeğin fakiridir atasözü de bu konularla ilgili durumlarda günlük hayatta sıklıkla kullanılan atasözlerinden biridir.

Umut Fakirin Ekmeğidir Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Fakirin gönül eğlencesi de yarınlarda gerçekleşeceğini umduğu hayalleridir. Yoksul kimse, yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar. Her zaman güzel günlerin geleceğine rahat bir yaşam süreceğine inanır. Fakir olan kimseler kısa süre sonra durumlarının düzeleceğini umut ederler. Aç olsalar bile umut karınlarını doyurur ve inançlarını hiç yitirmezler.

​​​​​​Umut Fakirin Ekmeğidir Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Yemeksiz olur ama umutsuz olmaz. Ne güzel demiş atalarımız umut, fakirin ekmeğidir.