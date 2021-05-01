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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

“Umudu elden bırakmayalım”

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“Umudu elden bırakmayalım”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bir süredir üzerinde çalışılan Ulusal Destekleme Programı’nın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Selçuk’un öğretmenlere olan güvenini vurguladığı paylaşımın tamamı şöyle: “Velilerimiz salgın döneminde yüz yüze eğitimde yaşanan kopmalar dolayısıyla haklı olarak kaygılılar.

Bilmeliler ki, biz onların kaygılarının farkındayız. Bu yüzden durmaksızın çocukların hakkı için çalışıp, çabalıyoruz. Bir süredir Ulusal Destekleme Programı hazırlığı içerisindeyiz. Her bir öğrencimizin telafisini doğru yapabilmek için gece gündüz çalışan bir ekip var. Sosyal duygusal gelişimi desteklemek de öncelikli konumuz. Bizim öğretmenlerimiz bu program ve yönlendirmeyle mevcut akademik açığı sağlıklı bir şekilde kapatır, kimsenin endişesi olmasın. Türkiye öğretmenine güvensin. Ben onlara sonsuz güveniyorum. “Çocuklarımızın ne eksiği var?” sorusunu her gün çalışıyoruz.  Önemli olan arayı açmamak, zamanı boş geçirmemek. Bu kapanma bir fırsat; vakaların azalması demek, çocukların yüz yüze eğitime kavuşması demek. Umudu elden bırakmayalım.

#buradayız”

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