Ummadığın Taş Baş Yarar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Beklenmedik durumlar için sıkça kullanılan bir terim olan ummamak, cümle anlamını kuvvetlendirici bir etkiye sahiptir. Aniden, gizlice anlamlarında da kullanılabilir

Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aslında küçümsemek anlamı daha baskın gelen ummadığın taş baş yarar atasözünde, elinden hiç bir şey gelmez sandığımız kişilerin büyük işler başarması durumu anlatılmak istenmiştir. Böyle durumlarda gerçekleşen şaşkınlığın en iyi ifadesidir bu atasözümüz. Küçük şeylerin büyük etkiler yaratması anlamını da yine bu sözle anlatabiliriz. Aslında hiç bir kişiyi, durumu küçümsememek gerektiğinin de en iyi göstergesidir.

Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ondan yapmasını hiç beklemediğiniz bir kişi bir işi çok güzel şekilde başarmışsa muhtemelen onun için şu cümleyi kurabilirsiniz; Ya Ali'yi hiç önemsemedik ama baksana ummadığın taş baş yarar derlerdi.