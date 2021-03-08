Ummadığın Taş Baş Yarar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri sadece olay ve durumlar için değil kişiler içinde söylenmiş olabilir. Yani bir kişinin durumunu da belirtmek, açıklamak yine sıkça kullanılan atasözlerimizdir. Bunun en iyi örneklerinden biri ummadığın taş baş yarar sözüdür. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Beklenmedik durumlar için sıkça kullanılan bir terim olan ummamak, cümle anlamını kuvvetlendirici bir etkiye sahiptir. Aniden, gizlice anlamlarında da kullanılabilir
Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Aslında küçümsemek anlamı daha baskın gelen ummadığın taş baş yarar atasözünde, elinden hiç bir şey gelmez sandığımız kişilerin büyük işler başarması durumu anlatılmak istenmiştir. Böyle durumlarda gerçekleşen şaşkınlığın en iyi ifadesidir bu atasözümüz. Küçük şeylerin büyük etkiler yaratması anlamını da yine bu sözle anlatabiliriz. Aslında hiç bir kişiyi, durumu küçümsememek gerektiğinin de en iyi göstergesidir.
Ummadığın Taş Baş Yarar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ondan yapmasını hiç beklemediğiniz bir kişi bir işi çok güzel şekilde başarmışsa muhtemelen onun için şu cümleyi kurabilirsiniz; Ya Ali'yi hiç önemsemedik ama baksana ummadığın taş baş yarar derlerdi.