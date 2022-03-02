Umarsız ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre umarsız kelimesinin anlamı

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Çok sık kullanılan kelimeler arasında umarsız sözcüğü de bulunuyor. Umarsız sözcüğünün sahip olduğu anlamlar TDK tarafından açıklanıyor. Umarsız sözcüğü TDK'ya göre, çaresiz anlamına sahiptir.

Umarsız Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde tüm sözcüklerin belirli bir anlamı bulunuyor. Hangi kelimenin neyi ifade ettiği sözlüklerden öğrenilebiliyor. Haberlerde veya internet sitelerinde görülebilen bazı sözcükler kişilerce araştırılabiliyor. En çok kullanılan umarsız sözcüğü, herkesin karşılaşabileceği bir kelimedir. Umarsız sözcüğü kişilerce merak edilen ve sözlük anlamları öğrenilmek istenen bir kelimedir. Umarsız kelimesinin hangi anlamları ifade ettiği konusu bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Umarsız sözcüğü, çaresiz ve çıkar yolu olmayan anlamında kullanılıyor.

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TDK'ya Göre Umarsız Kelimesi

TDK'da araştırılarak öğrenilmek istenen bazı sözcükler bulunuyor. Bireyler TDK'da umarsız sözcüğünü de araştırabiliyor. İnternet sitelerinden yardım alanlar, TDK'ya göre umarsız sözcüğünün anlamını öğrenebiliyor. Cümle içerisinde doğru kullanılması gereken bir kelime türüdür. TDK'ya göre farklı anlamları bulunan bir kelimedir. Umarsız sözcüğünün TDK sözlük anlamlarında biri de, çaresizdir. Aynı zamanda çıkar yolu olmayan anlamında da kullanılabiliyor.