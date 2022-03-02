Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Umarsız ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre umarsız kelimesinin anlamı

#TDK#Umarsız Ne Demek Ne Anlama Gelir#Umarsız
Umarsız ne demek, ne anlama gelir TDKya göre umarsız kelimesinin anlamı

Günümüzde kullanılan umarsız sözcüğünün kullanıldığı anlamlar bulunuyor. Anlam bakımından umarsız sözcüğüyle ilgili kişiler bir takım araştırmalar yapabiliyor. TDK'da araştırılan kelimeler arasında bulunan umarsız sözcüğünün anlamı çok merak ediliyor. Yaygın olarak kullanılan umarsız sözcüğünün anlamı kişilerce araştırılıyor. Umarsız ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Umarsız kelimesinin anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Çok sık kullanılan kelimeler arasında umarsız sözcüğü de bulunuyor. Umarsız sözcüğünün sahip olduğu anlamlar TDK tarafından açıklanıyor. Umarsız sözcüğü TDK'ya göre, çaresiz anlamına sahiptir.

 Umarsız Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe dilinde tüm sözcüklerin belirli bir anlamı bulunuyor. Hangi kelimenin neyi ifade ettiği sözlüklerden öğrenilebiliyor. Haberlerde veya internet sitelerinde görülebilen bazı sözcükler kişilerce araştırılabiliyor. En çok kullanılan umarsız sözcüğü, herkesin karşılaşabileceği bir kelimedir. Umarsız sözcüğü kişilerce merak edilen ve sözlük anlamları öğrenilmek istenen bir kelimedir. Umarsız kelimesinin hangi anlamları ifade ettiği konusu bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Umarsız sözcüğü, çaresiz ve çıkar yolu olmayan anlamında kullanılıyor.

Haberin Devamı

 TDK'ya Göre Umarsız Kelimesi

 TDK'da araştırılarak öğrenilmek istenen bazı sözcükler bulunuyor. Bireyler TDK'da umarsız sözcüğünü de araştırabiliyor. İnternet sitelerinden yardım alanlar, TDK'ya göre umarsız sözcüğünün anlamını öğrenebiliyor. Cümle içerisinde doğru kullanılması gereken bir kelime türüdür. TDK'ya göre farklı anlamları bulunan bir kelimedir. Umarsız sözcüğünün TDK sözlük anlamlarında biri de, çaresizdir. Aynı zamanda çıkar yolu olmayan anlamında da kullanılabiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Umarsız Ne Demek Ne Anlama Gelir#Umarsız

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı