Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü, uluslararası ticari belgeleri ödeme ve teslimat formlarını ticari prosedüre uygulayan bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ödeme ve teslimat formlarını prosedüre uygun uygulayan üretim, tedarik ve satış süreçlerini yöneterek gümrük yönetmeliklerini bilen ve uygulayan uzmanlar yetiştiren bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, fayda, maliyet analizi ve süreçlerini etkin bir biçimde yönetebilmek için öğrencilere eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümde malların envanterleri, depolanması, taşınması ve paketlenmesi gibi süreçlerle ilgilenen bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, uluslararası ticaret ve lojistik işlerinin gümrük mevzuatına göre yürütülmesini sağlar. Bu bölümün asıl amacı fayda ve maliyet analizi ve süreçlerini en etkili ve en doğru şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü mezunları, uluslararası ticari belgeleri tanıyarak teslimat ve ödeme formlarını ticari prosedürlere uygulayarak satış, üretim ve tedarik aşamalarında aktif rol oynar. Bu bölümden mezun olan kişiler, devlet kadrolarına yerleşmek için KPSS’ye girerek yeterli puan aldığı takdirde pek çok pozisyonda çalışma imkanı bulur.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı okutulduğu için eğitim süresi kimi zaman 5 yıla da çıkıyor.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri puan alan kişiler AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu bölümde okuyacak kişilerin maliye, işletme, ekonomi ve finans gibi bölümlere ilgi duyması gerekir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat İngilizce hazırlık sınıfı okuyarak bu alanda kendinizi geliştirebilir ve mesleki İngilizce bilginizi geliştirme imkanı bulabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin hem sözel hem de sayısal derslerle arasının iyi olması gerekir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Genel Muhasebe

Uluslararası Ticarette Operasyon Analizi ve Planlama

Ticari Matematik

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Ticaret Hukuku

Uluslararası İşletmecilik

Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Finansal Yönetim

Gümrük İşletmeleri ve Uluslararası Ticaretin Vergilendirilmesi

İthalat ve İhracat Yönetimi

Ulaştırma Sistemleri

Uluslararası Ticaret Kuramları ve Politikaları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler, kamu ve özel sektör başta olmak üzere pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümde okuyan kişiler uluslararası firmalarda, lojistik şirketlerinde ve daha pek çok yerde çalışma imkanı bulabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

E-Ticaret Alışveriş Sitelerinde

Ulaştırma Bakanlığı ve Kurumlarında

Kurye İşletmelerinde

Gümrük Müşavirliklerinde

Posta ve Kargo Teşkilatlarında

Dış Ticaret Firmalarında

Uluslararası Firmalarda çalışma imkanı bulabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü okuyan kişiler devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışma imkanı Bulabilir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.

MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL)

KASTAMONU ÜNİ.