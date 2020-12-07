Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası ticaret ve lojistik şirketlerin ülkeler hatta kıtalar arasında yaptıkları ticaretin bütün segmentlerini içine alan bir eğitim programı olmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Nedir?

Global ölçekte gerçekleşen ticaretin gerek uluslararası hukuku gerekse ülkeler hukukuna uygun olarak gerçekleşmesini sağlayan bir bölüm olmaktadır.

Diğer bir yandan bölüm uluslararası seviyede ticaretin en efektif nasıl yapılabileceğinin ile ilgili derslerde görmektedir

Bölümün içerisinde görülen derslerin bir kısmı da lojistik alanında olmaktadır. Lojistiğin birden fazla kolu bulunmaktadır. Bunları ayrıntılı olarak incelendiği bölümde, uluslararası alanda ticaretin gerçekleştirilirken bir yöneticinin sahip olması gereken tüm bilgileri öğrencilerine aktarılmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Amacı Nedir?

Üniversitelerin bu bölümü eğitim programlarını içerisinde almasındaki temel amaç öğrencilerine; envanter, paketleme, taşımacılık ve depolama konuları hakkından geniş bilgiler vermektir

Programın en az ilki kadar önemli olan bir diğer amacı ise; muhasebe, işletme, ithalat ve ihracat uygulamaları ve ekonomi gibi işletme ve ekonomi konularını derinlemesine öğretmek olmaktadır.

Bönümün öğrencilerine bu kadar çok bilgiliyi derinlemesine vermesindeki amaç ise günümüz şartlarında uluslararası alanda faaliyet gösteren ticarethanelerin alanlarında uzman ve bilgi birikimine sahip yöneticilere ihtiyaç duymasıdır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler hem devlet kademelerinde hem de özel sektörde kendilerine iş imkanları bulabilmektedirler.

Uluslararası işletme ve ticaret bölümünden mezun olup özel sektörde çalışmak isteyenler ise şirketlerin pazarlama, lojistik ve uluslararası ticaret gibi departmanlarında yönetici pozisyonlarında kendilerine iş bulabilmektedirler.

Devlet kademelerinde çalışmak isteyenler ise ilgili bakanlıklarda uzmanlık görevleri başta olmak üzere birçok farklı görevde kendilerine pozisyon bulabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bu program iki ana disiplinde birleştirmektedir. Bu disiplinler lojistik ve ekonomi olmaktadır. Bu sebeple programın öğretim süresi 4 yıllık olmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversite tercihlerinde bu bölümü seçmek isteyen öğrencilerde bulunması gereken başlıca özellikler şunlar olmaktadır:

Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerde bulunması gereken ilk özellik ticareti ve alım satım işlemlerini sevmesi olmaktır.

Ayrıca birden fazla yabancı dili öğrenebilme yeteneğine sahip olması kariyerinde hızla ilerlemesini sağlayacaktır.

Kariyerlerini bu alanda ilerletmek isteyenlerin çalışmayı sevmeleri ve hayat boyu öğrenme prensibine bağlı olmaları bulunmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü İngilizce midir?

Sözü edilen bölümün birçok üniversitede kontenjanı bulunmaktadır. Bu kontenjanların bir kısmı Türkçe eğitim verirseniz bir kısmı ise İngilizce eğitim vermektedir. Bu bölümü seçmek isteyen öğrencileri özellikle İngilizce bölümlerini tercih etmeleri kariyerlerinin daha hızlı geliştirmeleri açısından önemli olmaktadır noktadır

Uluslararası Lojistik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Bu programa kayıt olmak isteyen öğrenciler liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları ve üniversite giriş sınavlarında bu bölümün sorularını çözmeleri gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

İki farklı disiplini bünyesinde bulunduran bölümünde görülen dersler içerisinde hem Yüksek Öğrenim Kurumunca belirlenen zorunlu dersleri, hem de bölüm gerekliliği olan zorunlu dersleri almaktadırlar. Bunların yanında öğrencilerin uzmanlaşabilmesi için seçmeli dersleri de bulunmaktadır. Ders programları üniversitelere göre değişkenlik gösterse de genel olarak aldıkları dersler aşağıdaki gibi olmaktadır:

İktisat,

İşletme,

Hukuk,

Muhasebe,

Dış Ticaret,

Yönetim ve organizasyon,

Dış Ticaret hukuku,

Dış ticarette girişimcilik,

Dış ticarette finansman,

Uluslararası ticarette vergilendirme,

İşletme analitiği,

Küresel pazarlama,

E-ticaret,

Uluslararası işletmecilik,

Lojistik ilkeleri,

Dış ticarette risk yönetimi ve sigortacılık,

Depolama ve envanter yönetimi,

Lojistik yönetimi,

Dış ticaret muhasebesi,

Dış ticaret belgeleri,

Dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşlar,

Ulaştırma sistemleri ve yönetimi,

Uluslararası lojistik,

Tehlikeli madde taşıyıcılığı,

Lojistik maliyetleri,

Bilişim sistemleri,

Lojistik planlama ve modelleme,

Liman ve terminal yönetimi,

Tedarik zinciri yönetimi,

Entegre Lojistik destek.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle özel sektörü tercih etmektedirler. Özel sektörde bu bölüm mezunları planlama, finans, lojistik ve uluslararası ticaret gibi departmanlardan çalışmaktadırlar.

Devlete ait olan pozisyonlarda çalışmak isteyenler ise genellikle maliye bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlıkta uzman ve müfettiş kadrolarında kendilerine iş bulabilmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler başta uluslararası ticaret ile uğraşan şirketleri olmak üzere diğer özel şirketlerde ve devlet kurum ve kuruluşlarından çalışabilmektedirler. Bu şirket ve kurumlarda uluslararası alanda gerçekleşecek ticaretin ve lojistik işlemlerinin doğru bir şekilde ve en az maliyetle en yüksek verimi sağlayacak şekilde operasyonu yönetmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Akdeniz Üniversitesi,

Balıkesir Üniversitesi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,

Bartın Üniversitesi,

Bursa teknik Üniversitesi,

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Harran Üniversitesi

Kahramanmaraş sütçü İmam Üniversitesi,

Kafkas Üniversitesi,

Kayseri Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,

Tarsus Üniversitesi,

Atılım Üniversitesi,

Çağ Üniversitesi,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

İstanbul kent Üniversitesi,

İstanbul yeni Yüz yıl Üniversitesi,

Karatay Üniversitesi,

Nişantaşı Üniversitesi,

Toros Üniversitesi,