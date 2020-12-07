Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, işletme, finans, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve organizasyonlar gibi ana organları anlayarak bu işlevlerdeki farklılıkları ve riskleri tanımayı amaçlayan bir disiplindir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, uluslararası ticaretin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgilenen bir disiplindir. Bu disiplin uzmanlaşmış bir profesyonel görüş açısı, para değişikliklerinin çok uluslu bir firma tarafından alınan üretim kararları üzerindeki etkisi ve çok uluslu bir firmanın yeni pazarın ilgisini çekecek uluslararası alanda kabul etme, petrol fiyatlarının ihracat ve ithalat dengesi üzerindeki etkisi ile ilgilenir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Nedir?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, uluslararası ticaret ve işletmecilik alanına yürütülen tüm işlemleri yönetecek, inceleyecek ve bu alanda görev alacak iş ve İşlemleri yürütecek alanında uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan kişiler kamu ve özel sektörde çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün Amacı Nedir?

4 yıllık bir lisans bölümü olan Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, uluslararası ticaret için gerekli olan bilgi teknolojilerini kullanmak, çeşitli belgeleri gözlemleyerek hazırlamak üzere uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölüm aracılığı ile ithalat ve ihracatın genişletilmesi ile sektöre katkıda bulunmak asıl amaçtır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü mezunları, uluslararası alanda ithalat, ihracat, pazarlama, finans, muhasebe gibi alanları kullanarak uluslararası ticaret operasyonlarını yönetir, kararlar alır ve kurumsal olarak iletişim kurar. Bu bölümden mezun olan kişiler kamuda ve özel sektörde çok geniş bir çalışma alanı bulabilir. Bu alanda çalışacak kişilerin yabancı dil öğrenmesi ve kendini geliştirmesi, kariyerini birkaç adım daha öne taşımaya yardımcı olur.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü okutan pek çok üniversite, öğrencilerine bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu nedenle de eğitim süresi 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu bölümü okuyan kişilerin yabancı dil bilmesi ve öğrenmesi, onun kariyerinde daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olur.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü okumak için ÖSYM’nin açtığı TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümü okuyacak kişilerin diğer ülkelerle kolay ve etkili iletişim kurabilmesi ve mesleğini gereği gibi icra edebilmesi için oldukça önemlidir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, üniversitelerde genellikle Türkçedir. Fakat bu bölümü okuyan kişilerin diğer ülkelerle doğru iletişim kurabilmeleri için yabancı dil öğrenmesi çok önemlidir. Bu nedenle pek çok üniversite de öğrencilerine 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, TYT ve AYT sınav türlerinden alacağınız eşit ağırlık puanı ile öğrenci kabul ediyor. Bu Bölümü okuyacak kişilerin ticaret, ekonomi, muhasebe ve finans gibi derslere ilgisi olması gerekir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi

Uygulamalı Araştırma Yöntemleri

Uluslararası Pazarlama Stratejisi

Kantitatif Analiz

İşletme Mikroekonomisi

Yönetsel Karar Verme için Maliyet Muhasebesi

Para ve Bankacılık

İşletme Finansmanı

İşletme Hukuku

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uluslararası şirketlerle ticaret yapılan pek çok alanda görev yapma şansları vardır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Dış İşleri Bakanlığı ve Dış ticaret müsteşarlığı gibi önemli alanlarda çalışabilirler.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümünü bitiren kişiler uluslararası ticaret yapan kurum ve kuruluşlarda görev alır.

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, ülkemizde neredeyse her üniversitede bulunuyor.